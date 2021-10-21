الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

بالمدائح.. الشيخ جابر بغدادي يختتم احتفال نقابة الأشراف بالمولد النبوي (فيديو)

الشيخ جابر بغدادي
الشيخ جابر بغدادي

اختتم الشيخ جابر بغدادي، نائب الطريقة البغدادية، احتفالية نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف، بحضور السيد محمود الشريف نقيب الأشراف.

وأدى الشيخ جابر بغدادي، بعض المدائح النبوية، وكلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في ذكرى مولده، و قال نقيب السادة الأشراف، السيد محمود الشريف، إن احتفالية المولد النبوي الشريف تتزامن هذا العالم مع احتفالات أكتوبر المجيدة، والتي كانت ولا زالت من أعظم المعارك، التي خاضها أبناء هذا الوطن العظيم بكل شجاعة، دفاعاً عن تراب الوطن بقيادة القائد الشهيد البطل محمد أنور السادات رحمة الله تعالى عليه، وأؤكد أن ما تقوم به قواتنا المسلحة وجنود الشرطة البواسل لمحاربة قوى الشر يعد استكمالاً لبطولات خير أجناد الأرض.

 

ووجه نقيب السادة الأشراف، التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فداء لهذا الوطن العظيم، كما وجه التحية والتقدير لنموذج وطني وقائد ملهم دافع عن أرض مصر، أثناء حرب أكتوبر المجيدة، وتحمَل قيادة البلاد في فترة من أصعب الفترات، عقب 25 يناير 2011، حيث كانت له مواقف عظيمة سيسطرها التاريخ بحروف من نور،  وستظل باقية تٌدرس للأجيال المقبلة، وهو المشير محمد حسين طنطاوي  رحمه الله.

الشيخ جابر بغدادي نائب الطريقة البغدادية نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف المدائح النبوية السيد محمود الشريف

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