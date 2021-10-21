الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن تعلن عن دعم الطلاب فى الجامعات والمدارس

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن عدة إجراءات لدعم الطلاب في المدارس والجامعات.

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وأوضحت وزيرة التضامن، أن أهم هذه الإجراءات هى:-

  • تقديم الدعم لحوالي 6 ملايين و500 ألف طالب بالمراحل التعليمية، حيث يتم دعم 5 ملايين طالب بـ«تكافل وكرامة»، بخلاف مليون طالب خارج منظومة تكافل وكرامة.
  • منح 445 منحة دراسية لطلاب الجامعات والمعاهد الفائقين غير القادرين بالتعاون مع الجهات الدولية.
  • توفير مترجمين إشارة بالجامعات.
  • عمل برامج لذوي الهمم.
  • دفع مصروفات الطالب الجامعي من أبناء «تكافل وكرامة»، بدفع مصروفات الجامعة له، ودعمه نقديا بـ200 جنيه، بخلاف دعم أسرته بنحو 500 جنيه.
  • مساعدة الطلاب في أبحاثهم.
  • تنفيذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بـالجامعات الحكومية لتقديم الخدمات للطلاب غير القادرين.
  • دعم التعليم المدرسي والمهني لمليون طالب خارج برامج الدعم النقدي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • إعفاء الطالبات من أداء الخدمة العام، في حالة قيامهن بتعليم 10 سيدات ورجال أميين، ومنحهن 5 آلاف جنيه.
  • توفير الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة للطلاب ذوي الهمم، وتقديم لغير القادرين منهم كل أشكال الدعم.
  • دعم 34 ألف طالب في التعليم المجتمعي بتكلفة 90 مليون جنيه بالتعاون مع «مصر الخير».
  • إتاحة خدمات بنك ناصر للتمكين الاقتصادي لهيئات التدريس وطلاب الجامعات.
  • توفير الدعم للطلاب غير القادرين وذوي الهمم وطلاب المحافظات النائية إطلاق حساب للتبرعات تحت إشراف المؤسسة العامة للتكافل.
  •  

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ساهمت فى محو أمية 66.500 من مستفيدي «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أن عدد الفصول المفتوحة في الوقت الحالي 4111 منهم 219 فصلًا بالشراكة مع مبادرة «وعي» بإجمالي 52 ألف دارس.

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وأوضحت أنه تم توفير فرص عمل مؤقتة لنحو 14008 من حملة المؤهلات من مستفيدي «تكافل وكرامة» والخدمة العامة لفتح الفصول.

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