مجلس الأمن الدولى يطالب بوقف فورى لإطلاق النار على مستوى اليمن

طالب مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بوقف فوري لإطلاق النار على مستوى كل اليمن، داعيا الأطراف اليمنية إلى التنفيذ البناء لاتفاق الرياض.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الأمن الدولي اليوم تحت ‏البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، مشددا على أهمية دعم الحكومة في توفير الخدمات لليمنيين.

وأعرب مجلس الأمن عن تأييده لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن، مؤكدا تأييد المبادرة السعودية لإنهاء النزاع والتي لاقت دعم الحكومة اليمنية، وذلك سحب قناة "العربية".

وطالب مجلس الأمن الحوثيين برفع الحصار فورا عن مدينة العبدية بمأرب محذرا إياهم من استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية.

وذكر بيان مجلس الأمن بضرورة احترام قرار حظر السلاح على اليمن/ كما أدان استغلال الحوثيين للأطفال في النزاع وتعرضهم لإساءات.

وحذر مجلس الأمن من استغلال الإرهابيين لتعثر جهود السلام في اليمن، مشددا في الوقت ذاته على التزامه الكامل بوحدة وسيادة واستقلال اليمن.

وأكد مجلس الأمن أن الهجمات على السفن التجارية تشكل خطرا كبيرا على الملاحة في البحر الأحمر، معربا عن إدانته لتزايد الهجمات على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن.

السعودية تأسف لموقف مجلس الأمن بشأن اليمن

وأعربت السعودية، في وقت سابق اليوم عن أسفها وغضبها من "عجز مجلس الأمن الدولي" ‏حتى اليوم عن إصدار بيان يدين فيه هجمات وممارسات ميليشيا ‏الحوثي الإرهابية تجاه المملكة وأراضيها والمدنيين فيها، وتساءلت حول مدى فاعلية المجلس وقدرته على أداء دوره.‏

وأكد مندوب ‏المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن في اجتماعه المنعقد تحت ‏البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"- حق المملكة الكامل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن ‏واستقرار أراضيها والمواطنين والمقيمين بها من أي هجمات إرهابية وفقاً لالتزاماتها بالقانون ‏الدولي، مطالبا المجلس أن يتخذ الخطوات اللازمة والحازمة لردع الحوثيين من تهديد حياة ‏المدنيين للخطر.

وشدد المندوب الدائم على أن السعودية تحمل الميليشيات الحوثية تداعيات الأزمة اليمنية ‏مفاقمة الوضع الإنساني في اليمن، مؤكدا دعم المملكة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن للوصول إلى ‏وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة.