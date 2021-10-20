قلوب الناس صناديق مغلقة

لا تعرفها إلا إذا اقتربت منها، وتعاملت معها، وعرفت قيمته أصحابها..

قيمة الإنسان ومبادئه لا تقاس بثمن، والحب والاحترام لا يشترى بكنوز الأرض، فطيبتك وصدقك ووفاؤك وأخلاقك تكسبك الاحترام وتجعلك محبوبًا بين الناس، ومهما امتلأت خزائنك بالمال.. فلا فائدة منها إذا اقترنت بالخلق السيئ، لأنها حتماً ستفقدك قيمتك وتجعلك فى نظر الغير أفقر خلق الله..

الغنى الحقيقى هو غنى النفس والأخلاق، وأن يكون قلبك ممتلئًا بالخير، وصدقًا ومحبة وإخلاص..

لم أخلق امرأة ليكسرنى رجل..

خلقت امرأة لأنجبك وأرعاك لتصبح رجلًا..

الفرعونة المصرية..

ستعرف أنى نجحت، ولن تعرف كم مرة فشلت؟

ستعرف أنى قبلت فى وظيفة جديدة، ولن تعرف كم مرة تم رفضى؟

ستجدنى أول الحضور صباحًا، ولن تعرف الأرق الذى هزمنى وجعلنى أواصل للصباح دون نوم.

ستعرف النهايات المشرفة، ولن تعرف البدايات القاسية..

كن رحيمًا فى حكمك على الآخرين، ولا تجعل نظرتك ضيقة..

ستعرف أن الشيخوخة الحقيقية هى عندما يصاب الإنسان بتجاعيد فى عقله، وضمور فى عواطفه، وتصلب فى فكره، وانحناء فى ضميره، وترهل فى إرادته.. حسب وصف طبيب إنسانى.

الأقاويل وما تورش بره..

* هى معرفه الناس كنوز، ولا البعد عن الناس غنيمة..

* هى الناس مقامات، ولا كلنا ولاد تسعة..

* هى النار مبتحرقش مؤمن، ولا المؤمن دايمًا مصاب..

* هى حلاوتها فى حموتها، ولا نتقل ناخد حاجة نضيفة..

* هى الشاطرة اللى بتغزل برجل حمار، ولا هى الجارية لما تطبخ لسيدها لازم يكلف..

* هو الخير على قدوم الواردين، ولا يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين..

* هو ضل راجل ولا ضل حيطه، ولا قعدة الحزانة ولا جوازة الندامة..

* هو البعيد عن العين بعيد عن القلب، ولا نتقل حبه تزيد محبة..

* هو الضنا غالى، ولا لو جالك الطوفان حط ولادك تحت رجليك..

* هو لو البوصة لبست تبقى عروسة، ولا أيش تعمل الماشطة فى الوش العكر..

* هو خيرًا تعمل شرًا تلقى، ولا نعمل الخير ونرميه فى البحر..

* هو يا بخت من وفق راسين فى الحلال، ولا نمشى فى جنازة ولا تمشى فى جوازة..

من الآخر..

عندنا كل شيء وعكسه.