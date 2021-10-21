فى سابع أيامه.. أجمل إطلالات النجمات فى مهرجان الجونة

خطفت الإعلامية اللبنانية، رايا أبي راشد، إليها الأنظار، بإطلالة مميزة، في سابع أيام مهرجان الجونة ٢٠٢١، حينما نشرت إطلالتها على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، نالت إعجاب الآلاف من الجمهور الذي وصفوا إطلالتها بالمثالية.

إطلالة رايا أبي راشد

وتألقت رايا أبي راشد، بفستان أحمر، طويل، لامع، من تنسيق ستايليست mayawilliamz، بأكمام طويلة، وذو قصة مزينة بالكشاكش في نهايته، ونسقت مع إطلالتها حذاء أسود اللون، ذو كعب عال، ومن الناحية الجمالية.

واعتمدت ريا أبي راشد، على المكياج الناعم، استخدمت حمرة شفاة قوية باللون الأحمر، لتناسب فستانها، ولم تتكلف فى تصفيف شعرها بتسريحة معينة، بل جعلته بأسلوب الوايفي، منسدلًا على أكتافها، بلمسة جمالية من الصغير صالون.

عبير صبري

فيما تألقت عبير صبري، بفستانا برتقاليا، وصفه البعض بالجرىء، حيث نسقت عليه حقيبة صغيرة بيضاء، وحذاء ذهبيا أنيقا.

مريم الخشت

تألقت مريم الخشت، بفستان أسود اللون، مزين برسومات الورود عند منطقة الصدر، ونسقت معه حذاء أسود ذو كعب عال.

دارين حداد

ولفتت النجمة التونسية دارين حداد، إليها الأنظار بعد دخولها الريد كاربيت ومعها كلب صغير، وتألقت دارين، بإطلالة أنيقة على الريد كاربت بمهرجان الجونة، حيث أطلت بفستان قصير، حيث نسقت مع الإطلالة حقيبة يد صغيرة وبعض الإكسسوارات الرقيقة لتبرز جمالها.

إلهام شاهين

بينما تألقت إلهام شاهين بفستان برتقالي اللون، طويل، ذو أكتاف مزينة بالفصوص الفضية، ورفعت شعرها لأعلى، ليناسب إطلالتها.

سمية الخشاب

اختارت سمية الخشاب، إطلالة ساحرة، في سابع يوم لمهرجان الجونة، حيث ارتدت فستان فضي اللون، بدون أكمام، ذو حزام مزين بالفصوص الفضية على الخصر، ليبرز رشاقتها، وجلعت شعرها الأسود منسدلا على أكتافها.



مهرجان الجونة ٢٠٢



وكان قد انطلق مهرجان الجونة 2021 السينمائي، في دورته الخامسة، الأسبوع الماضي، وسط حضور لكبار نجوم الفن والسينما، أبرزهم النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، منى زكي، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، أحمد داوود وزوجته علا رشدب، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وغيرهم.

وشهدت الدورة الخامسة لمهرجان الجونة، عددا من الأحداث المفاجئة، مثل تكريم الفنان أحمد السقا، حيث جاء تقديم التكريم من صديقته ورفيقة العديد من أعماله الفنية، الفنانة هند صبري، كما ظهر النجم محمد رمضان، على مسرح المهرجان لأداء أحدث استعراضاته الفنية، اذ تفاجأ بيه بعض النجوم والنجمات، فيما شعر البعض الأخر بالسعادة لتواجده بمهرجان الجونة.