«التخطيط»: تأجيل إلزامية الاشتراك بجائزة مصر التميز الحكومى للدورة المقبلة

كشف المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر التميز الحكومى، عن إدخال تعديلات جديدة على جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها المقبلة، لتشمل استحداث فئات جديدة للدورة الثالثة للجائزة تشمل مكاتب الأحوال المدنية ووحدات المرور، إلى جانب إطلاق منصة حوار بين الجهات الحكومية والمواطن المصري للتوعية بمفاهيم التميز وجودة الحياة، إطلاق جوائز داخلية، وإلى جانب ذلك استحداث نظام المتسوق السرى لأول مرة لتقييم المرشحين ومستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق مقيم خفى.



وأشار المشرف على الجائزة، فى تصريح لـ"الدستور"، إلى تأجيل فكرة إلزامية الاشتراك فى الجائزة إلى الدورة المقبلة بسبب ظروف جائحة كورونا وعدم انتظام العمل بكامل القوة فى بعض الجهات طوال العام الماضى، ولكن رغم ذلك بعض الجهات استطاعت الوصول إلى مرحلة المشاركة الكاملة شبه الإلزامية مثل الكليات التى ارتفع عدد المشاركين منها من 290 كلية فى الدورة الأولى لـ 448 كلية فى الدورة الثانية، وارتفعت نسبة المتدربين فى الجهات الحكومية بنسبة 50% عن الدورة الأولى.



وأضاف: “تم تدريب 6600 موظف من منسقى وسفراء التميز قبل بداية الجائحة، إضافة إلى عقد عددًا من الحلقات التفاعلية الافتراضية شاهدها ما يزيد على 20 ألف موظف، وشاركت فيها قيادات من دولة الإمارات، حيث بلغت عدد ساعات التدريب حوالى 107 آلاف ساعة، إلى جانب زيادة فئات الجوائر من 15 إلى 19 فئة واستحداث فئات جديدة للجائزة، لتشمل مكاتب التموين، مكاتب الصحة، جائزة الموظف الحكومى المتميز، جائزة فريق العمل المتميز، إضافة إلى تغيير معايير جائزة الوحدات الخدمية إلى معايير نظام النجوم العالمى لتقييم الخدمات الحكومية”.

وتعد جائزة مصر للتميز الحكومي خطوة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وفى مقدمتها بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين، وتم إطلاق النسخة الأولى "جائزة مصر للتميز الحكومي" فى عام 2019 بالشراكة مع دولة الإمارات.

تشمل الجائزة العديد من الجوائر الفرعية وهى: جائزة المؤسسة المتميزة، جائزة المواقع الإلكترونية فى تقديم الخدمات الحكومية، جائزة الابتكار والإبداع المؤسسى، جوائز التميز الفردي "أفضل موظف حكومى – أفضل فريق عمل"، جائزة القيادات المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، كما تم استحداث 4 فئات جديدة تضمنت جوائز أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين.