الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق مهرجان «مراكب الشمس» بمشاركة 60 دولة.. 4 نوفمبر

مهرجان مراكب الشمس
مهرجان مراكب الشمس

تنطلق في الرابع من شهر نوفمبر المقبل فعاليات مهرجان «مراكب الشمس»، أول ملتقى فني للترويج عن السياحة في المنيا، بمشاركة ممثلي 60 دولة حول العالم.

وقال إسماعيل أبو بكر، صاحب فكرة الملتقى، إن الفكرة جاءت بسبب الشكوى الدائمة حول تجاهل وضع المنيا بمناطقها السياحية والأثرية على خريطة السياحة العالمية، رغم ما تملكه من آثار تمثل ثلث آثار مصر والوحيدة التي تجمع مناطق أثرية تشمل كل العصور من الفراعنة حتى العصر الحديث، لذا وجب علينا الترويج لذلك من خلال تنظيم بعض الفاعليات العالمية التي ستساهم في الترويج سياحيًا عن المحافظة بصورة كبيرة.

وأضاف «أبو بكر»، أن الملتقى سينطلق من أحد المراسي النيلية بمدينة المنيا في الرابع من نوفمبر المقبل، بتقديم عدة فاعليات تجمع بين الرسم والفن التشكيلي والتصوير بمشاركة عدد كبير من الفنانين من مصر و60 دولة حول العالم، وستتناول جميع الأعمال كل ما يتعلق بالترويج السياحي عن المنيا.

وكشف «أبو بكر» عن تواجده لتصوير مركب الشمس بمنطقة الأهرامات قبل انطلاق فعاليات موكب نقل المومياوات الملكية، ومن هنا جاءت فكرة مهرجان مراكب الشمس خاصه بعد تجاهل أخذ أية مشاهد لآثار المنيا الفرعونية على الرغم من نقل مومياوات ملكية لها علاقة تاريخية بالمحافظة.

وأعلن «أبو بكر» عن تنظيم عدة فعاليات بالملتقى تبدأ بمعارض «أون لاين» بمشاركات أعمال هؤلاء الفنانين، ثم معرض واقعي بحضور مجموعة كبيرة من الرسامين والمصورين من مختلف الدول لزيارة عروس الصعيد، كما سيتم تنظيم «سيمبزيوم» وندوات تعريفية، بجانب تنظيم مهرجانات فنية بنهاية العام بين المنيا والأقصر وأسوان.

واستغل «أبو بكر» مشاركاته بمعارض التصوير الدولية والعالمية للتعريف بتاريخ بلده المنيا، ما شجعه في توجيه الدعوة لمشاركة عدد كبير من الفنانين بهذا الملتقى، أبرزهم من تونس وليبيا والسويد وروسيا وبلغاريا والأرجنتين وفرنسا، خاصه في ظل انطباعهم الجيد بالمحافظة ووصفها بالمدينة الساحرة.

وأكد المخرج بالتليفزيون المصري، أن جميع الفاعليات مدعمة بالجهود الذاتية، كما سيتم التنسيق مع القائمين على السياحة والآثار بالمنيا لإعداد برنامج سياحي شامل لهؤلاء الفنانين من لأجل الاستمتاع بمشاهدة المناطق الأثرية والسياحية.

مهرجان �مراكب الشمس
مهرجان �مراكب الشمس
مهرجان مراكب الشمس
مهرجان مراكب الشمس
مهرجان مراكب الشمس
مهرجان مراكب الشمس
مهرجان مراكب الشمس
مهرجان مراكب الشمس
مهرجان مراكب الشمس
مهرجان مراكب الشمس
مهرجان مراكب الشمس
مهرجان مراكب الشمس
مهرجان مراكب الشمس
مهرجان مراكب الشمس
مهرجان مراكب الشمس
مهرجان مراكب الشمس
مهرجان مراكب الشمس
مهرجان مراكب الشمس
مهرجان مراكب الشمس
مهرجان مراكب الشمس
المنيا فنانين من 60 دولة ملتقي مراكب الشمس لوضع المنيا علي الخريطة السياحية إسماعيل أبو بكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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انطلاق مهرجان «مراكب الشمس» بمشاركة 60 دولة.. 4 نوفمبر

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