حمدوك: السودانيون هم الأحرص على المُضى بأهداف الثورة لنهايتها

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أن الثورة السودانية وضعت أهدافا توافق عليها السودانيون، وهم الأحرص على المضي بها إلى نهايتها.

والتقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، مساء اليوم الأربعاء، مع بايتون نوف نائب المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي في إطار الزيارة التي يقوم بها للسودان.

وجدد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الشكر لنائب المبعوث الأمريكي للدعم المتواصل الذي توفره الولايات المتحدة، حكومة وشعبا، لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في السودان.

بدوره، أكد بايتون نوف نائب المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي، على حرص الولايات المتحدة على دعم التحول المدني الديمقراطي في السودان.

كما ثمن بايتون نوف نائب المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي، جهود رئيس الوزراء للوصول لحلول للقضايا والتحديات المحلية والإقليمية بوصفه رئيس لوزراء السودان ورئيس لمنظمة "الإيجاد".

من جهة أخرى، التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك مع السفيرة الفرنسية الجديدة لدى السودان رجاء ربيع.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك عن شكره لفرنسا، حكومة وشعبا، على الدعم الذي ظلت تقدمه للسودان من أجل التحول المدني الديمقراطي وإنجاز أهداف الثورة.

بدورها، أكدت السفيرة الفرنسية الجديدة لدى السودان رجاء ربيع، استمرار التعاون بين البلدين وصولا لتدشين نادي الأعمال السوداني الفرنسي، ووعدت السفيرة باستمرار دعم فرنسا للسودان.

وتسلّم رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، خلال اللقاء، دعوة من الحكومة الفرنسية للمشاركة ومخاطبة الدورة الرابعة لمنتدى باريس للسلام، والذي يعقد في شهر نوفمبر القادم بفرنسا، على مستوى رؤساء الدول وبمشاركة دولية واسعة.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الأحد الماضي، إن الولايات المتحد ترحب بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لـ"حماية التحول الديمقراطي" في بلاده.