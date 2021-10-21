الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد من أذربيجان فى زيارة لكلية الآداب بجامعة عين شمس

وفد من أذربيجان فى
وفد من أذربيجان فى زيارة لكلية الآداب

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، استقبل الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، الدكتورة سوينج علييفا رئيسة اللجنة الحكومية للغة الأذربيجانية بجمهورية أذربيجان والوفد المرافق لها وممثلًا عن سفارة أذربيجان بمصر.

وكان في استقبالهم أيضًا كل من الدكتور رانيا محمد فوزي رئيسة قسم اللغات الشرقية، والدكتور ماجدة مخلوف أستاذ اللغة التركية بالقسم.

وتناولت الزيارة حديثًا وديًا حول ملامح التبادل الثقافى والعلمي المستقبلي بين الجانبين، خاصة أن قسم اللغات الشرقية هو الوحيد من نوعه داخل جامعة عين شمس الذي يتم فيه تدريس اللغة الأذرية والتي يدرس يها حوالي ٤٠٠ طالب.

وحرصت "علييفا" على إهداء مجموعة من الكتب في تعليم اللغة الأذرية لغير الناطقين بها لمكتبة الكلية، كما تبادلت الحديث الودي مع بعض أعضاء هيئة التدريس الدكتور ميادة أحمد، والدكتور خالد السويركي، والهيئة المعاونة، وكذلك مجموعة من الطلاب الدارسين لهذه اللغة بالقسم.

 من جانبه، أعرب الجانب الآذري عن رغبته الطموحة في عقد اتفاقية تعاون مع جامعة عين شمس ممثلة في كلية الآداب لتبادل الأساتذة والزيارات العلمية والأبحاث العلمية في التخصص والدراسات البينية، لتعميق أواصر التعاون الثقافي والعلمي بين الجانبين.

كما حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية بأبرز معالم الكلية مثل المكتبة وقاعة مؤتمرات ومجلس الكلية.

جامعة عين شمس رعاية مؤتمرات كلية الأداب رئيس جامعة التدريس محمد فوزي الدكتور هيئة التدريس اللغات دراسات اتفاقية تعاون خدمة المجتمع

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