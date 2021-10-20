الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

متحور فرعى جديد من كورونا ينتشر فى أنحاء المملكة المتحدة

وزير الصحة البريطاني
وزير الصحة البريطاني

حذر وزير الصحة البريطاني ساجيد جاويد، في مؤتمر صحفي الأربعاء، من أن نسخة جديدة من متحور "دلتا" من فيروس كورونا تنتشر في المملكة المتحدة، حيث ترتفع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" وكذا الوفيات بنسبة 20%.

ودعا بعض مسؤولي الصحة العامة إلى إعادة القيود بعد تسجيل أكثر من 40 ألف حالة لليوم الثامن على التوالي وتم تسجيل 223 حالة وفاة اليوم، حسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

لكن جاويد قال إن "الخطة ب" لن يتم تنفيذها، وذلك على الرغم من أن المملكة المتحدة أبلغت عن ثاني أعلى حصيلة يومية في العالم بعد الولايات المتحدة مباشرة.

وقال وزير الصحة البريطاني إن البلاد يجب أن تعمل لمنع عدد الحالات المسجلة من أن تملأ المستشفيات في المملكة المتحدة وأن أفضل طريقة للقيام بذلك هي التطعيم.

وقال جاويد: "يرجى (من الجميع) اتخاذ هذه الخطوة المهمة لحماية نفسك وأحبائك."

أضاف وزير الصحة: "إذا أردنا تأمين الحرية (التي ننعم بها) على المدى الطويل، فإن أفضل شيء يمكننا القيام به هو التقدم للتطعيم عندما تحين تلك اللحظة".

كما حث الجمهور على الاتصال بالرقم الخاص بحجز موعد التطعيم، إذا كانوا من الشرائح المؤهلة للحصول على اللقاح.

وأكد أن فيروس "دلتا بلس" الجديد لا يشكل حاليًا تهديدًا كبيرا، لكن الفيروس يتحور طوال الوقت وهذا هو السبب في أهمية التطعيم.

ويقترب موسم الشتاء مما يخلق "الظروف المثالية" لكل من "كوفيد-19" والفيروسات الموسمية الأخرى، حيث ذكر جاويد أن عليهم البدء بالفعل في رؤية هذا التأثير وأن "هذا الفيروس سيبقى معنا على المدى الطويل وسيظل تهديدًا".

كورونا كوفيد القاح لصحة بريطانيا

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وائل لطفي

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