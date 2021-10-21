الغربية.. استمرار مبادرة «قرية بلا إدمان» ضمن برنامج مبادرة «حياة كريمة»

نفذت مديرية التضامن بالغربية، ندوة ثقافية لأولياء أمور أطفال روضة أطفال الجمعية الشرعية بقرية تفهنا العزب، التابعة لمركز زفتى، بمافظة الغربية، وذلك للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية طارق رحمى محافظ الغربية، وبإشراف أمانى خالد النادرى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، باستمرار الندوات وبرامج التوعية.

كما تم تنفيذ عدة أنشطة ترفيهية، بحضور محمد علام المشرف العام على البرامج الوقائية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمحافظة الغربية، ورضا شاهين أخصائي أول بإدارة الدفاع الاجتماعى بالغربية ومأمور الضبط القضائي بالمديرية، وذلك داخل فصول رياض أطفال دار أم المؤمنين ( ميمونة بنت الحارث) لتحفيظ القران الكريم بتفهنا العزب(فكر ولون)، كما تم تنفيذ ندوة ثقافية بمقر معهد فتيات تفهنا العزب الاعدادى والثانوي للعاملين والمدرسين، حيث تم عرض ظاهرة الإدمان من كافة جوانبها الاجتماعية والنفسية والثقافية والقانونية والأمنية في ضوء القانون رقم 73 لسنه 2021 وخدمات الخط الساخن 16023 لعلاج الادمان والتعاطى بسرية تامة وبالمجان.

كما تم تنفيذ حملة توعية استهدفت فصول معهد فتيات تفهنا العزب الاعدادى والثانوي، للتوعية بمخاطر التدخين والمخدرات كما تم تنفيذ حملة طرق أبواب لاهالى القرية وأصحاب المحلات التجارية والسوبر ماركت وعمال البناء بالقرية وكافة الأنشطة التجارية، في الختام تم تنفيذ حملة توعية داخل الجمعية الزراعية، ونقطة شرطة تفهنا العزب، وتم توزيع عدد من وسائل التوعية من المطبوعة والمطويات والمنشورات الوقائية على أهالى القرية.

وأكد رضا شاهين، أخصائي أول بإدارة الدفاع الاجتماعى بالغربية لتنفيذ المبادرة أن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة اهتمت ببناء الإنسان وإعداده بالشكل السليم، ليخدم بيئته ومجتمعه، لأنه المحور الرئيسي في التنمية المستدامة، التي تهدف إليها الدولة، وأوضح شاهين أن القانون حدد عقوبة المتعاطي ضمن قانون العقوبات، كما أن القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن أقره مجلس النواب في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها يقضي بفصل الموظف الذي ثبت تعاطيه للمخدرات.

ولفت إلى أن الدولة توفر للمدمن الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة عن طريق الاتصال بالخط ١٦٠٣٦ مع ضرورة استيعاب المجتمع للمدمن المتعافي وتقديم الدعم اللازم له، ليصبح شخصا نافعا للمجتمع يضيف له بإيجابية.