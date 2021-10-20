الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نقيب الأشراف يعلن إطلاق فعاليات وندوات لنشر الوعى بالمحافظات

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

قال محمود الشريف، نقيب الأشراف، إن المشروعات القومية والمبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف إلى بناء الإنسان، وترسخ لقيم التكافل والتراحم، وتهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، بصورة غير مسبوقة.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية نقابة الأشراف، بالمولد النبوي الشريف، أنتهز هذه الذكرى العطرة للتأكيد على دعم نقابة الأشراف الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة  كل التحديات التي كان لها منذ اللحظة الأولى التي حمل فيها على عاتقه مسئولية هذا الوطن العظيم، ومسئولية بناء الجمهورية الجديدة، وأعاد إلى مصر دورها الرائد على مستوى العالم.

وأكد في كلمته، في احتفالية نقابة الأشراف بذكرى المولد النبوي الشريف أن ما نراه يتحقق من إنجازات ومشروعات عظيمة وعملاقة على أرض الواقع، يجعله يدعو جميع أبناء الشعب المصري العظيم، للوقوف صفًا واحدًا والالتفاف حول قيادته الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات، تطبيقًا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم "أن أهل مصر فى رباط إلى يوم القيامة".

وتابع نقيب الأشراف أن قضية بناء الوعي التي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي  تعد من أهم القضايا التي تتطلب منا جميعًا توحيد الجهود لإعادة بناء الوعي، معلنًا عن بداية إطلاق عدة  فعاليات وندوات في مختلف المحافظات لنشر الوعي الحقيقي، وبيان سماحة الدين الإسلامي بين أبناء الشعب المصري العظيم وخاصة الشباب والنشء، لتجعلهم قادرين على مواجهة  التحديات.

شارك في الحفل، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والداعية الحبيب علي الجفري، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وزعيم الأغلبية، وبعض الوزراء والشخصيات العامة، ويقدمه الدكتور حسن مدني الرئيس السابق لإذاعة القرآن الكريم.

نقيب الأشراف السيد محمود الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء الانسان ت رسخ لقيم التكافل والتراحم احتفالية نقابة الأشراف

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وائل لطفي

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