كلب دارين حداد يخطف الأضواء على ريد كاربت الجونة (فيديو)

خطفت الفنانة التونسية دارين حداد الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة خلال فعاليات اليوم السابع من المهرجان.

وأطلت النجمة التونسية على الريد كاربت بمهرجان الجونة بفستان قصير، حيث نسقت مع الإطلالة حقيبة يد صغيرة وبعض الإكسسوارات.

إطلالات مميزة للنجمة التونسية دارين حداد

ولفتت دارين حداد خلال فعاليات مهرجان الجونة النظر خلال حضورها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة في دورته الخامسة.

وأطلت دارين حداد بفستان أبيض طويل ومحتشم، في اليوم الرابع، على عكس إطلالتها التي عودت الجمهور عليها منذ بدء المهرجان، ونسقت مع الإطلالة حذاء أبيض، إضافة إلى عدد من الإكسسوارات التي ساهمت في إبراز الإطلالة.