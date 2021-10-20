الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يلتقي 3 أساقفة في المقر الباباوي بالكاتدرائية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أجرى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء عدة لقاءات رعوية بمقره الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية بحسب ما قال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

البابا يستقبل نيافة الأنبا صليب

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الأربعاء نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والنائب البابوي لإيبارشية المحلة الكبرى، الذي قدم تقريرًا شفويًّا عن إيبارشية المحلة تمهيدً لتقديم تقرير موسع عن الإيبارشية وكنائسها والعمل الرعوي بها.

البابا يستقبل نيافة الأنبا كيرلس

واستقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الأربعاء نيافة الأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

البابا يستقبل نيافة الأنبا أغاثون

كما استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الأربعاء نيافة الأنبا أغاثون أسقف البرازيل، الذي عرض على قداسته ظروف الخدمة في إيبارشيته.

وكان قد ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي. 
وجاءت العظة تحت عنوان "أَمَّا الْوُدَعَاءُ فَيَرِثُونَ الْأَرْضَ، وَيَتَلَذَّذُونَ فِي كَثْرَةِ السَّلَامَةِ" في إطار سلسلة التأملات التي يقدمها قداسته من خلال مزمور ٣٧، حيث تناول قداسة البابا أهمية فضيلة الوداعة التي هي إحدى ثمار الروح القدس، وقدم عددًا من النماذج من الكتاب المقدس وقديسي الكنيسة الذين تحلوا بالوداعة.

وبدأ البابا منذ الأول من شهر سبتمبر الماضي سلسلة جديدة من العظات في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، من خلال مزمور ٣٧ تحت عنوان "دروس في الحكمة"، ويعد موضوع "أَمَّا الْوُدَعَاءُ فَيَرِثُونَ الْأَرْضَ، وَيَتَلَذَّذُونَ فِي كَثْرَةِ السَّلَامَةِ" الدرس الثامن من دروس هذه السلسلة.

الأنبا كيرلس الانبا صليب الأنبا أغاثون البابا تواضروس الثاني قداسة البابا تواضروس

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وائل لطفي

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