الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

محافظ الغربية يوافق على طلب برلماني بتركيب شبكة مياه بالمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

وافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على طلب برلماني للنائب أحمد بلال البرلسي بتركيب شبكة مياه في المنطقة الواقعة من شارع أحمد نحلة حتى الدائري ومن شارع السيد شوشة حتى شارع الإرسال بمدينة المحلة الكبرى. 

وتقدم أحمد بلال البرلسي، نائب المحلة الكبرى بطلب للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بحل الأزمة التي يعاني منها بمنطقة منشية أبودراع الواقعة بجوار الموقف الجديد بسبب عدم تركيب شبكة مياه بالمنطقة الواقعة من شارع أحمد نحلة حتى الدائري ومن شارع السيد شوشة حتى شارع الإرسال التابعين لحي ثان المحلة الكبرى، وهو مايضر بصحة المواطنين، لافتًا إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى بسبب عدم تركيب شبكة المياه. 

من جانبه، وافق المحافظ على تركيب شبكة مياه في المناطق التي لم تدخل بها في إطار حي ثان المحلة محل الشكاوى لرفع العبء عن المواطنين في هذه المناطق.

وأمر د. طارق رحمي محافظ الغربية، على الطلب المقدم إليه وتم تحويل الطلب إلى هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وحي ثان المحلة لاتخاذ مايلزم فيما يتعلق بشبكة المياه المذكورة.

النائب أحمد بلال البرلسي محافظ الغربية طارق رحمي تركيب شبكة مياه المحلة الكبري شركة مياه الشرب والصرف الصحي استجابة

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