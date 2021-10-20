أوروبا تتصدر إصابات كورونا خلال الأسبوع الماضي وسط تباين الحالات عالميا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن أوروبا هي المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد الأسبوع الماضي.

كما أن هناك زيادة بنسبة 7 % في حالات الإصابة بـ كوفيد-19 في أوروبا حيث كان هناك 2.7 مليون حالة جديدة وأكثر من 46 ألف حالة وفاة على مستوى العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ويعد هذا الأسبوع الثالث على التوالي الذي تشهد فيه أوروبا زيادة في الحالات حيث قالت أكثر من نصف الدول إن أعداد فيروس كورونا لديها ارتفعت.

ومن المناطق الأخرى التي ساهمت بأكبر قدر في إجمالي الحالات في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي روسيا وتركيا.

ودأبت روسيا على تحطيم الأرقام القياسية لعدد الوفيات هذا الشهر في حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للسيطرة على الوباء.

وفيما يلي آخر التحديثات بشأن حالات الإصابة والوفيات الجديدة المعلنة خلال الساعات الأخيرة في عدد من دول العالم.

آسيويا، سجلت روسيا، الثلاثاء، 1015 حالة وفاة بكوفيد -19 و 33740 إصابة جديدة، وهو أعلى عدد وفيات في يوم واحد حتى الآن. ولم يطبق الكرملين أي قيود لمحاولة إبطاء الانتشار، تاركًا القيود للسلطات الإقليمية.

وأعلنت السلطات في اليابان اليوم الأربعاء تسجيل 391 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بالإضافة إلى تسجيل عشر حالات وفاة جديدة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن سلطات العاصمة طوكيو تدرس رفع المزيد من قيود "كورونا" على أماكن تناول الطعام التي تلتزم بالإجراءات الاحترازية، وذلك بالتزامن مع تسجيل انخفاض مستمر في عدد الإصابات الجديدة بها.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء بلغ أكثر من مليون و715 ألف إصابة فيما تخطى إجمالي الوفيات أكثر من 18 ألف حالة وفاة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 162 حالة وفاة و11 ألفًا و770 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 5 ملايين و821 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي بإيران، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 124 ألفًا و 585 حالة وفاة.. وفقا لما أوردته وكالة أنباء (إرنا) إيرانية.

وتراجعت أعداد الوفيات والإصابات بالبلاد خلال الأسابيع الماضية، وأرجع خبراء الصحة الأمر إلى وصول لقاحات من الخارج وتطوير لقاحات في الداخل.

وفي صربيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 7745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و70 ألفًا و 705 مُصابين. وذكرت وزارة الصحة الصربية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 9 آلاف و272 حالات وفاة عقب تسجيل 58 حالة وفاة على مدار أمس. وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات يبلغ الآن 6708 مرضى من بينهم 273 شخصًا تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و566 ألفا و664 حالة على مستوى البلاد.

وأوضحت السلطات الصحية -حسبما ذكرت صحيفة "برو ثوم ألو" المحلية البنغالية على موقعها الإلكتروني- أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 27 ألفا و 791 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس التاجي بلغت مليونا و529 ألفا و549 حالة، بعد تعافي 481 مريضًا.

وفي أذربيجان، أعلنت السلطات الصحية استمرار ارتفاع إصابات فيروس "كورونا" في البلاد، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 2033 إصابة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 507 آلاف و 857 مصابًا على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6 آلاف و809 حالات وفاة عقب تسجيل 16 وفاة جديدة على مدار أمس.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 480 ألفا و 685 شخصًا فور تسجيل 1010 حالات تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3862 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 158 ألفا و587 والوفيات الى 264 حالة وفاة، بحسب ما أوردته صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وفي أوروبا، سجّلت السلطات البريطانية 49 ألفا و139 إصابة جديدة، و179 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك تجاوزت حصيلة الإصابات في المملكة المتحدة حاجز الـ8 مليون إصابة على مستوى البلاد.

وأعلنت السلطات الاسكتلندية تسجيل 2768 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأضافت السلطات في اسكتلندا، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/ الاربعاء/، أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة بالفيروس. يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في اسكتلندا يبلغ حوالي 612 ألف حالة.

كما سجلت وزارة الصحة في أيرلندا الشمالية 1423 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 262 ألفًا و697 مُصابًا على مستوى البلاد.

وأشارت الوزارة- في بيانها، الذي أوردته صحيفة (بلفاست-تلجراف) الأيرلندية الشمالية، عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2635 حالة، عقب تسجيل حالة 6 وفيات جديدة على مدار أمس.

وأضافت أن عدد الحاصلين على لقاح "كورونا" في أيرلندا الشمالية بلغ الآن مليونين و298 ألفًا و17 شخصًا على مستوى البلاد.

وسجلت وزارة الصحة النيوزيلندية 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 5 آلاف و213 حالة.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا اليوم /الأربعاء/ أن إجمالي حالات وفاة يبلغ حاليا 28 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 4 آلاف و395 حالة منذ بداية الجائحة، كما أن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ حاليا 790 حالة.

ورصدت وزارة الصحة الإيطالية 49 حالة وفاة، وألفيّ و494 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد حتى اليوم إلى 131 ألفا و704 حالات، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4 ملايين و724 ألفا و682 إصابة.

وفي رومانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 17 ألفًا و158 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و 503 آلاف و422 مُصابًا على مستوى البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الرومانية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 43 ألفًا و39 حالة وفاة، عقب تسجيل 423 حالة وفاة جديدة على مدار أمس، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ الآن مليونا و275 ألفًا و351 شخصًا على مستوى البلاد.

وفي الجارة القبرصية، سجلت وزارة الصحة 143 إصابة جديدة بالفيروس، وحالتي وفاة، لتبلغ حصيلة وفيات "كوفيد-19" في الجزيرة عند 566 حالة، ويصعد إجمالي الإصابات إلى 122 ألفا و 852 إصابة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و279 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت 38 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و485 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة 702 ألف و211 إصابة.

وفي فرنسا، أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية تسجيل 35 حالة وفاة مرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد في المستشفيات الفرنسية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الرسمي أنه تم تسجيل 4 آلاف و 777 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على مدار الأمس. وفي المجمل، تجاوز عدد الإصابات في فرنسا الـ 7 ملايين حالة على مستوى البلاد.

وفي جمهورية أيرلندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 419 ألفًا و859 إصابة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عبر موقعها الإلكتروني نقلًا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية بأن حصيلة الوفيات بلغت اليوم 5369 حالة وفاة.

وأضافت أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات يبلغ حاليًا 464 شخصا من بينهم 86 حالة في وحدات الرعاية.

وفي أفريقيا، أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل 5 وفيات و110 إصابات جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و238 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 252 ألفا و 308 إصابات.