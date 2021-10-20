الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الإيطالى: نحن بحاجة إلى الاتحاد الأوروبى لنتشارك قيمه

ماريو دراجي
ماريو دراجي

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الأربعاء، أن وجود الاتحاد الأوروبي ليس فقط بسبب الحاجة إلى أوروبا موحدة، ولكن لأن الدول الأوروبية تتشارك القيم التي هي أساس البناء الأوروبي.

جاء ذلك تعليقا من دراجي على الخلاف المتصاعد بين المفوضية الأوروبية وبولندا بسبب إصلاحات قضائية مثيرة للجدل أقرتها حكومة اليمين في بولندا بالإضافة إلى رفضها لسيادة محكمة العدل الأوروبية على نظامها القضائي الوطني.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية شدد دراجي -في إشارة لتهديدات بروكسل بفرض عقوبات مالية على وارسو- على أن المفوضية الأوروبية ترد بحزم ويجب تدعيم ما تفعله، مشيرا إلى أن الأمل هو العودة إلى حضن محكمة العدل الأوروبية دون تقويض الاتحاد الأوروبي لسياسته القائمة على التضامن والمسؤولية وسيادة ولايته القضائية.

 

اوروبا الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي ماريو دراجي بولندا المفوضية الاوروبية محكمة العدل

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