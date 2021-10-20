الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأرز تشهد تراجعا بنحو 200 جنيه للطن اليوم

الارز
الارز

شهدت أسعار الأرز، اليوم الأربعاء، تراجعا بنحو 200 جنيه للطن، مع زيادة المعروض منه بالسوق المحلية.

وتراوح سعر الأرز الشعير عريض الحبة بين 4300 إلى 4400 جنيه للطن، والرفيع الحبة 3900 إلى 4000 جنيه للطن.

كما تراوح الأرز الأبيض العريض 7000 إلى 7400جنيه للطن، والرفيع من 6000 إلى 6300 جنيه للطن

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه من المستبعد ارتفاع سعر الأرز التمويني، لافتة إلى جاهزية المضارب بتوريد الأرز بأسعار مناسبة دون أي زيادة.

وزارة التموين مليون ارتفاع الأسعار مسئولة مصري مطروح خلال أسعار الأرز البطاقات التموينية 3 مليون وزارة التموين والتجارة الداخلية الاب آية المطر بطاقات التموين ليون 400 جنيه بدون التجارة الداخلية بيض السوق المحلي وزارة التموين والتجارة هلاك مصريين الفترة الحالية أرز محل التموي الحب لمصر مناسبة وزارة التموي التى تشهد 4000 جنيه ليه التموين والتجارة البط غير التموين والتجارة الداخلية الشعير المصر محلي ة الداخلية بوزارة زيادة المعروض لسوق

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وائل لطفي

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