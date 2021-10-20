أسعار الأرز تشهد تراجعا بنحو 200 جنيه للطن اليوم

شهدت أسعار الأرز، اليوم الأربعاء، تراجعا بنحو 200 جنيه للطن، مع زيادة المعروض منه بالسوق المحلية.

وتراوح سعر الأرز الشعير عريض الحبة بين 4300 إلى 4400 جنيه للطن، والرفيع الحبة 3900 إلى 4000 جنيه للطن.

كما تراوح الأرز الأبيض العريض 7000 إلى 7400جنيه للطن، والرفيع من 6000 إلى 6300 جنيه للطن

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه من المستبعد ارتفاع سعر الأرز التمويني، لافتة إلى جاهزية المضارب بتوريد الأرز بأسعار مناسبة دون أي زيادة.