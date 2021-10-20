الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

«الأسرى الفلسطينية»: أطباء إسرائيليون يُغذون أسيرًا مضربًا عن الطعام قسريًا

الأسير المُضرب
الأسير المُضرب

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن أطباء مستشفى "كابلان" الإسرائيلية قاموا بتغذية الأسير المُضرب عن الطعام مقداد القواسمي قسريًا بعد تكبيله بالسرير لكسر إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله إداريًا.

وكان القواسمي (24 عامًا) المضرب عن الطعام منذ 91 يومًا، قد نقل الليلة الماضية إلى العناية المركزة بعد أن تدهورت حالته الصحية.

وأوضحت الهيئة أن القواسمي، ابن محافظة الخليل، تدهورت حالته الصحيّة بشكل خطير ومقلق، إذ يعاني من نقصان حاد في الوزن وانخفاض معدّل نبضات القلب، وضيق في التنفس وآلام حادة في كل أنحاء جسده، ولا يكاد يقوى على الوقوف، ويعاني من عدم وضوح في الرؤية وآلام في الأمعاء والرأس والبطن وقد يتعرض للموت المفاجئ في أية لحظة.

وقالت إن القواسمي يُحاصره 3 سجانين في غرفته بالمستشفى ويقيدونه في السرير من يده اليمنى وقدمه اليسرى على مدار الساعة.

 

هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية كابلان الوزن نبضات القلب التنفس

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وائل لطفي

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