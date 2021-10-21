بعد إصابة أحمد مالك بالاكتئاب.. هل تقمص الشخصية مرض؟.. طبيبة نفسية تجيب

قال الفنان الشاب أحمد مالك، خلال احد الندوات الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، أنه مر بعدد المشاكل النفسية خلال الفترة الماضية.

وأضاف الفنان الشاب، خلال محاضرة تناقش المشكلات النفسية التي يصاب بها النجوم والنجمات بسبب الأدوار الفنية الخاصة بهم، إنه أصيب بالاكتئاب لمدة 4 أشهر بعد مسلسل "لا تطفىء الشمس".

وأضاف:"عندما أدخل مشروعا وأكون متحمسا له، أشعر أنني أريد أن أهب له أشياء كثيرة نفسية وعاطفية وشخصية ويكون هو حياتي لفترة طويلة، وعندما ينتهي اشعر بفراغ كبير، أشعر إنني وحيدا، حدث هذا لي بعد مسلسل "لا تطفئ الشمس" دخلت في حالة اكتئاب لمدة 4 أشهر شعرت أنني لا أعرف ماذا أفعل".

وتابع، بعدها بدأت أفكر ماذا أفعل في حياتي الشخصية من أنا كإنسان بعيدا عن هذه المهنة وقررت دراسة أمور مختلفة حتى أجد نفسي، علاقتي بأسرتي وأصدقائي هذا ما يجعلني متزنا.

- طبيبة نفسية: تقمص الشخصية أحد الاضطرابات النفسية

و من جهتها قالت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي، أن تقمص الفنان للشخصية من الأمور التي تساهم في إتقان الدور وتميزه، ولكن إذا استمر الوضع لمدة طويلة، عليه الذهاب للطبيب النفسي للتخلص من المشكلة.

وأوضحت استشاري الطب النفسي، أن هذا المرض يسمى باضطراب الهوية التفارقي، والمعروف باسم اضطراب تعدد الشخصيات هو اضطراب عقلي يوصف بوجود شخصيتين على الأقل، متميزتين ودائمتين نسبياً عن الشخصية الحقيقية.

و أضافت غالبا ما يصاحب ذلك حالة من صعوبات في تذكر الأحداث بشكل لا يمكن تفسيره من خلال عملية النسيان العادية، وهذه الحالات تظهر بشكل متناوب في سلوك الشخص، وتختلف من شخص لآخر.

وأِارت إلى أن أدوار العنف والاكتئاب، والتي تختص بالمشكلات النفسية، من الطبيعي ان تؤثر بشكل كبير على أصحابها لفترات طويلة، لافتة إلى أن الخروج منها يحتاج للتفكير بجانب إيجابي، بالإضافة إلى تعديل السلوك الذي يساهم في التصدي للأفكار السلبية.