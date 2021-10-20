الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة التونسية» تسجل 157 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في تونس
كورونا في تونس

أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان صادر عنها مساء اليوم الأربعاء بأنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و121 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 152 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 684 ألفا و787 شخصا.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا في القطاعين العام والخاص جراء الإصابة بالفيروس 513 شخصا.

 

وزارة الصحة التونسية كورونا كوفيد فيروس كورونا تونس

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