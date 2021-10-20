الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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محافظات

«البحوث الفلكية» يهدى مزولة شمسية للمركز الثقافى الإفريقى بأسوان

جريدة الدستور

أهدى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالقاهرة مزولة شمسية للمركز الثقافي الإفريقي بأسوان، وذلك في اطار فعاليات الاحتفال بتعامد الشمس علي معبد أبوسمبل، والذي يحدث مرتين خلال العام في يومي ٢٢ فبراير و٢٢ أكتوبر. 

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وقام أشرف المحمدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان والدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، بقص شريط المزولة الشمسية. 

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جاء ذلك بحضور محمد محمود عرابي رئيس الإدارة المركزية لمفيض توشكي والدكتور سيد عبدالعظيم عيسوي مدير مركز بحوث الزلازل وإيرين فايز، مدير عام المركز الثقافي الإفريقي وآمال كرمي مدير عام إدارة البحوث بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، ولفيف من المهندسين والعاملين بالمعهد القومي للبحوث والهيئة العامة للسد العالى وعدد من زوار المركز الثقافى الإفريقى.

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وتعتبر هذه المزولة تحفة علمية وفلكية ثمينة القيمة؛ لما لها من أهمية في معرفة التوقيتات باتجاه أشعة الشمس، والتي تم وضعها في مدخل المركز الثقافي الإفريقي لتعرض للزوار لمشاهدتها.

أسوان الافريقي البحوث الفلكية المركز الثقافي القومي للبحوث مزاولة شمسية تعامد الشمس المعهد القومي للبحوث الفلكية

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