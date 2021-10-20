الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محلية النواب»: طالبنا بعدم تطبيق قانون السايس خارج القاهرة الكبرى

السيد شمس الدين
السيد شمس الدين

قال السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع والمعروف إعلاميا بقانون (السايس) واجه موجة من الانتقادات الحادة من المواطنين في القاهرة والجيزة ونواب لجنة الإدارة المحلية، حيث طالب النواب بإعادة دراسة القانون وتعديل بعض بنوده مثار الجدل وعدم تطبيقه خارج إطار محافظات القاهرة الكبرى "الجيزة والقاهرة، والقليوبية"، مشيرًا إلى أن ممثلي وزارة التنمية المحلية، وعدوا النواب في اجتماع لجنة الإدارة المحلية الأخير بإعادة دراسة القانون مرة أخرى .

أوضح شمس الدين، لـ"الدستور"، أن قانون تنظيم انتظار المركبات المعروف إعلاميًا بقانون السايس (عشوائي) فليست له قواعد ثابتة يمكن على أساسها وضع بنود حاكمة في لائحته التنفيذية، حيث سيضطر المواطن إن تحرك في أكثر من مكان دفع رسم الانتظار أكثر من مرة، وهو أمر غير عادل، لذلك نطالب بأن يكون الدفع لمرة واحدة ويكون الايصال ساريًا طوال اليوم، بمعنى أنه لو تحرك في أكثر من مكان يدفع مرة واحدة فقط، مؤكدًا أن نواب لجنة الإدارة المحلية رفضوا فرض رسم انتظار السيارات أسفل منازل ملاكها بقيمة 300 جنيه، فهو أمر غير منطقي بحسبه.

أشار شمس الدين إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طالبت بإرجاء تطبيق القانون وتعديل البنود مثار الجدل، في محافظات القاهرة الكبرى، وعدم تطبيقه في بقية المحافظات.

مجلس النواب التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية القاهرة الكبرى قانون السايس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قانون تنظيم انتظار المركبات السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية

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