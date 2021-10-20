«التضامن» تعلن ارتفاع عدد المؤمن عليهم إلى 13.9 مليون حتى أكتوبر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية بلغ 19 ألفًا و208 منافذ خلال اكتوبر الجاري، مقارنة بـ 19 ألفًا و180 منفذًا فى سبتمبر الماضي.

ولفت التقرير الصادر عن وزارة التضامن، إلى أن عدد المؤمن عليهم بلغ 13 مليونًا و904 آلاف حتى أكتوبر الجاري مقارنة بـ 13 مليونًا و876 ألفًا سبتمبر الماضي، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و644 ألفًا مقارنة بـ 10 ملايين و615 ألفًا، فى سبتمبر الماضي.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تواصل، غدًا الخميس، صرف معاشات أكتوبر لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية.