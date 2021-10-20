نائبة التنسيقية: وجود قاضيات بمجلس الدولة سيحدث تغييرًا جذريًا

قالت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن احتفالية تخرج القاضيات الجدد فى مجلس الدولة وقيامهم لأول مرة بحلف اليمين الدستورية أمر يدعو للفخر.

أضافت محروس، في بيان الأربعاء، أشعر كوني امرأة بالانتصار والفخر وأحب أن أوجه شكرًا وتقديرًا للرئيس السيسي، كونه كان داعمًا للمرأة فعليًا وتبني فكرة مشاركة المرأة كحق من حقوقها الدستورية كونها محورًا أساسيًا في الدولة.

أوضحت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حرية المرأة كان دائمًا شعارًا وحان الآن وضع بنود وتنفيذ مبادئ هذا الشعار، فوجود المرأة بمجلس الدولة بالتأكيد سيحدث تغييرا جذريا وإيجابيا لوجود القاضيات به.

وأكدت محروس ثقتها من أن القاضيات المعينات بمجلس الدولة سيكن على قدر المسئولية فوجودهن بهذا الموقع ضمن التدرج الطبيعي للمرأة العاملة التي أثبتت نجاحها بشكل ملحوظ في الكثير من المناصب، كما أنه يعكس استراتيجية مصر المخطط لها من قبل أجهزة الدولة من تمكين المرأة وغيرها من الإنجازات التي نشاهدها يوميا.

استطردت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعيين النساء بمجلس الدولة يعطي رسالة لكل امرأة لديها حلم بأننا قادرات على إحداث التغيير وتحقيق كل أحلامنا ومهما تعرضت له من سقطات سابقة فإننا قادرات على النهوض من جديد وبنا مستقبل أفض، مؤكدة: “أعتقد أننا الآن نبني بالفعل الجمهورية الجديدة”.