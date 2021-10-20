الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أسماء ضحايا حادث الطريق الدائرى الأوسطى

حادث الدائري الأوسطي
حادث الدائري الأوسطي

كشفت أجهزة البحث الجنائي في الجيزة، عن أسماء 7 متوفيين من 19 شخصا ضحايا حادث تصادم تريلا بميكروباص أعلى الطريق الدائرى الأوسطى .

وشملت قائمة أسماء المتوفين كلا من: سيد خميس سيد جمعة 47 سنة، من مركز ديروط بأسيوط وشقيقه "عبدالغفار" 41 سنة وحسن مصطفى عيسي 24 سنة من مركز أبوالمطامير بالبحيرة ومصطفى رجب مصطفي 35 سنة من أبوالمطامير بالبحيرة، عبدالله طاهر يونس 33 سنة، من مركز ديروط بأسيوط، يونس مفضل يونس 29 سنة، من مركز ديروط بأسيوط، وأحمد عبدالتواب عبدالحميد 33 سنة، من مركز ديروط بأسيوط.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الأوسطي بوقوع حادث مرورى، انتقل رجال المباحث الي المكان وتبين وفاة جميع ركاب السيارة ميكروباص بعدما عبرت تريلا الطريق المقابل، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين إلى المستشفى.

انتقل فريق من نيابة أكتوبر أول إلى مسرح حادث دهس سيارة نقل "تريلا" لميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة أكتوبر الذي أسفر عن مصرع ١٩ شخصا.

وتجري النيابة العامة معاينة لمسرح الحادث ثم تنتقل إلى مستشفى الشيخ زايد لمناظرة جثث الضحايا وإصدار تصاريح الدفن وتسليمهم لذويهم.

وتبين من التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، عبور السيارة النقل الاتجاه الآخر في مقابل السيارة الميكروباص، الأمر الذي لم يستطع سائق السيارة الميكروباص تفاديه.

وتبين اصطدام السيارة نقل "تريلا" بالميكروباص وجها بوجه وتهشم الميكروباص تماما، ومصرع ١٦ شخصا بداخله، ومصرع قائد السيارة النقل أيضا.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تقلت بلاغا يفيد بتصادم سيارة نقل بمقطورة مع أخرى ميكروباص، على الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة أكتوبر للقادم من البدرشين باتجاه أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت قيادات المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن السيارة النقل عبرت إلى الاتجاه الآخر، واصطدمت بالسيارة الميكروباص.

نتج عن الحادث تهشم الميكروباص تماما، ومصرع ١٦ شخصا من ركابه، وأيضًا مصرع سائق السيارة المقطورة.

تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث تصادم ميكروباص سيارات الإسعاف الطريق الدائري الطريق الدائري الأوسطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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