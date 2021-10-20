الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«صاروخ لانتشال الجثث».. لحظات مفزعة من حادث الدائرى الأوسطى «فيديو»

حادث الدائري الأوسطي
حادث الدائري الأوسطي

حصل موقع جريدة «الدستور»، على مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى للحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري الأوسطي الذي راح ضحيته 19 مواطنا.

وفي الفيديو يظهر رجال الحماية المدنية وهم يحاولون إخراج جثث الضحايا بواسطة «صاروخ آلي»، استخدم في تقطيع أجزاء الميكروباص المهشم.

ورفعت الأجهزة الأمنية آثار حادث التصادم المروع لسيارة نقل مع ميكروباص بالطريق الدائري الأوسطي بين محافظتي الجيزة والفيوم، اليوم الأربعاء.

ونقلت الأجهزة الأمنية السيارتين المهشمتين إلى جانبي الطريق، لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

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وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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