«صاروخ لانتشال الجثث».. لحظات مفزعة من حادث الدائرى الأوسطى «فيديو»

حصل موقع جريدة «الدستور»، على مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى للحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري الأوسطي الذي راح ضحيته 19 مواطنا.

وفي الفيديو يظهر رجال الحماية المدنية وهم يحاولون إخراج جثث الضحايا بواسطة «صاروخ آلي»، استخدم في تقطيع أجزاء الميكروباص المهشم.

ورفعت الأجهزة الأمنية آثار حادث التصادم المروع لسيارة نقل مع ميكروباص بالطريق الدائري الأوسطي بين محافظتي الجيزة والفيوم، اليوم الأربعاء.

ونقلت الأجهزة الأمنية السيارتين المهشمتين إلى جانبي الطريق، لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.