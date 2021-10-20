وكيل صحة دمياط يتابع قوافل التلقيح ضد فيروس كورونا

قام د. السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط بمتابعة مستمرة لتطعيم المواطنين المقيمين والمواطنين المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بمراكز تطعيم المواطنين المتنقلة والثابتة ووجه وكيل الوزارة الفرق المشاركة بسرعة تسجيل جميع المواطنين علي السيستم الخاص بالوزارة، وتطعيم المواطنين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل،ومشدداً علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً علي المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية.

أضاف وكيل وزارة الصحة بدمياط في تصريحات، الأربعاء، أن مراكز التطعيم لاقت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في محافظة دمياط والمراكز الصحية بالمحافظة والمراكز المتنقلة.

وقالت محافظ دمياط إنه ستنطلق غدًا الخميس قافلة طبية موسعة بطبل (قرية الخياطة) بمركز ومدينة دمياط ضمن القوافل التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مع كلية الطب البشرى بجامعة الأزهر لعلاج المرضى غير القادرين بالقرى الأكثر احتياجًا تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وستتضمن تخصصات "العيون، الجلدية، القلب، الأوعية الدموية، الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحة العامة، الأنف والأذن، أمراض النساء، الأورام، الأسنان و الأطراف الصناعية بالإضافة لوجود فريق لتلقى لقاح كرونا وتنظيم الاسره "، كما سيتم توفير العلاج على نفقة الدولة والادوية بالمجان.