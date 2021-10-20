الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عروض قتالية في حفل خريجي كلية الشرطة (فيديو)

حفل تخريج دفعة جديدة
حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

شهد حفل تخرج دفعة جديدة من ضباط كلية الشرطة لعام 2021، والذي أقيم في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عدد من العروض القتالية التي تكشف عن مدى جاهزية الضباط للتعامل مع المواقف الصعبة والطارئة.

ونشرت الصفحة الرسمية الرسمية لوزارة الداخلية ملخص لما شهده الاحتفال من عروض وتكريمات للضباط والضابطات.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن رجال الشرطة وأسرهم قدموا تضحيات كبيرة لحفظ أمن الوطن في مرحلة دقيقة، مشددًا على أننا لن ننسى أبناءنا وبناتنا الذين قدموا أرواحهم وحياتهم لتصبح مصر في تلك المكانة التي نشهدها حاليًا.

وقال الرئيس - في كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة - إنه يجب أن نتذكر دائمًا أن الجيش والشرطة ما زالا يقدمان شهداءً، موجهًا التحية والتقدير والاحترام باسمه واسم كل المصريين لأسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة والقضاء وطوائف المجتمع المختلفة.

وأكد الرئيس أنه ينبغي أن نتذكر دائمًا الأيام الصعبة التي مرت بمصر خلال السنوات السبع الماضية والتضحيات التي قدمها الشعب المصري وليس فقط الجيش والشرطة لكي تعيش البلاد وتتقدم.

ووجه الرئيس السيسي التهنئة للضباط والخريجين الجدد، قائلًا"خلوا بالكم من أنفسكم، وزملائكم وكونوا دائمًا مثلًا عظيمًا ورائعًا للناس في الشارع وفي كل مكان"، كما وجه الشكر لأسرهم؛ لتقديم أبنائهم وبناتهم لتولي مهمة عظيمة تتمثل في حماية أمن مصر وسلامة أبنائها.

وشدد الرئيس السيسي، على أن رجال الشرطة يجب أن يكونوا قدوة للمواطنين في التعامل معهم وتلبية مطالبهم، مشيرًا إلى أن التعامل مع الرأي العام ليس أمرًا يسيرًا.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن كافة قطاعات وزارة الداخلية التي تتعامل مع الجمهور يجب أن تكون قدوة ومثلًا ينبغي الحفاظ عليه، وهذا هو التطور الذي نتحدث عنه.

وتابع: "أن الدفعة التي نقوم بتخريجها اليوم هي ثاني دفعة من حملة الدراسات العليا من شباب وشابات الحقوق والكليات المتخصصة"، مضيفًا "أننا نقوم بتطور العملية التعليمية، ليصبحوا حاصلين على الدبلوم أو الماجستير بالإضافة إلى البرامج التي تنفذها وزارة الداخلية لتطوير قدرات وأداء أبنائها من الخريجين والعاملين في قطاع الشرطة".

وقال الرئيس السيسي، إنه يجب أن يكون عزف "سلام الشهيد" أحد المراسم التي يتم اتباعها خلال حفلات التخرج في كلية الشرطة، كما هو متبع في الكلية الحربية، متمنيًا التوفيق لرجال الشرطة في مهامهم.

 

https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/1057974101645991

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الداخلية محمود توفيق الجيش والشرطة رجال الشرطة اللواء محمود توفيق تخرج دفعه جديدة

مواد متعلقة

في ذكرى وفاته.. الوجه الفني الآخر لـ«سلطان الكوميديا» سعيد صالح

البابا تواضروس يرأس احتفالات «الأرثوذكسية» بتذكار العذراء

2.5 مليون ليبي سجل في قاعدة بيانات المفوضية العليا للانتخابات

«نورلاند» لـ«الدبيبة»: واشنطن ستظل داعمًا رئيسيًا لليبيا فى كل المجالات

البعثة الأممية تُعلق على الاجتماع الليبي في روما

اليوم.. انطلاق اجتماع ليبي في روما لحسم القاعدة الدستورية للانتخابات

«التأمينات» تواصل صرف معاشات يوليو لمن تخلف عبر الماكينات

رواد السوشيال ميديا عن فوز منتخب اليد: «ربنا ينصركم وتفرحونا دائمًا»

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

19 قتيلًا.. كل ما نعرفه عن الحادث المفزع على الدائرى الأوسطى (فيديو)

الفائزون بـ«التميز الحكومى»: الدولة وضعتنا على الطريق الصحيح

مصادر بـ«الصحة»: 17 وفاة وإصابة اثنين فى حادث الدائرى الأوسطى

أسماء ضحايا حادث الطريق الدائرى الأوسطى

كارتيرون يستقر على بديل بن شرقى

كلب دارين حداد يخطف الأضواء على ريد كاربت الجونة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

إضراب عام فى «أم الفحم» بإسرائيل بعد مقتل شابين خلال أقل من 24 ساعة

«الأسرى الفلسطينية»: أطباء إسرائيليون يُغذون أسيرًا مضربًا عن الطعام قسريًا

بينيت: تفاجأت بضغط إدارة بايدن لتخفيض بناء المستوطنات فى الضفة