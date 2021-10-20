الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مهرجان «سيمفوني للفنون» يكرم رواد الدراما القبطية.. 23 نوفمبر المقبل

مسرح الأنبا رويس
مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

يستعد مهرجان سيمفونى للفنون فى نسخته الثانية لتكريم رواد الدراما القبطية إيمانا بدور المجتمعى الذى يقدمه الفن، وذلك يوم 23 نوفمبر المقبل على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

من جانبها قالت نرمين ميشيل المستشار الإعلامى لمهرجان سيمفونى، إن الفن هو أفضل الوسائل  التى يعبر بها الفنان عن ما بداخله من مشاعر فهو يترجم ما يحدث فى المجتمع من واقع فى بعض الأحيان، ويروى من خلال قصص درامية عن تاريخ فى أحيان أخرى .

وأشارت"نرمين " في بيان لها إلى أن الهدف من المهرجان هو الارتقاء بالدراما بشكل عام وتكريم رواد الدراما القبطية بشكل خاص مع  إبراز أدوارهم الجليلة، فليس هناك شئ أروع من تكريم الفنان على مجهوده المبذول .

وأضافت نرمين ميشيل أن المهرجان سوف يقام  تحت رعاية الحبر الجليل الأنبا أباكير أسقف الدول الأسكندنافية، وبحضور عدد من الأساقفة والفنانين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

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وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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