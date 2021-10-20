«بدون ضمان».. أبطال وصنّاع الحكاية: الأحداث حقيقية.. والاجتهاد سر النجاح

حققت حكاية «بدون ضمان»، ضمن الجزء الثانى من مسلسل «إلا أنا»، نجاحًا كبيرًا، بمجرد عرضها على قنوات «دى إم سى»، وتفاعل معها الجمهور لأنها تناقش قضية تهم كل بيت مصرى، وهى علاقة الزوجات بالحموات.

الحكاية من بطولة: هنادى مهنى وهاجر أحمد وأحمد بدير وإسلام جمال وأحمد كشك وسلوى عثمان وجلا هاشم وكيرة الصباح وحنان سليمان وعدد آخر من الفنانين الشباب، وسيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

«الدستور» التقت أبطال الحكاية، لمعرفة كواليس صناعة هذا العمل الناجح، وكيفية استقبالهم ردود الأفعال الإيجابية وغيرها من التفاصيل.

هنادى مهنا: جسّدتُ أهم شخصية فى حياتى

أعربت الفنانة هنادى مهنا عن سعادتها بالمشاركة فى الحكاية، وقالت إن شخصية «مريم»، ضمن حكاية «بدون ضمان»، أهم شخصية جسدتها فى حياتها.

وقالت «هنادى» إن مريم حاولت أن تكون فتاة مسئولة، مشيرة إلى أن تفاعل الجمهور مع الشخصية يؤكد نجاح الحكاية.

وأضافت أنها وافقت على المشاركة فى العمل، لأن السيناريو نال إعجابها، معبرة عن سعادتها بالعمل بجانب إسلام جمال.

ولفتت إلى أن جميع المشاركين فى الحكاية تجمعهم صداقة قوية. واعتبرت أن العمل بجانب الفنانة «الجبارة» هاجر أحمد ممتع، لافتة إلى أن هذا أول تعاون بينها وبين المخرجة ياسمين أحمد، التى ترى أنها «مخرجة ممتازة ومجتهدة وأفكارها جامدة».

ووجهت الشكر للمخرجة لأنها أسندت إليها مهمة تجسيد شخصية «مريم»، ونصحت الأزواج بطلب مساعدة طبيب نفسى عند مواجهة أى مشكلات كبيرة.

إسلام جمال: الناس شتمتنى بسبب «شريف»

قال الفنان إسلام جمال إن شخصية «شريف»، التى جسدها ضمن حكاية «بدون ضمان»، حملت بعض الصفات السلبية التى عانى منها فى صغره، ومن بينها حب الامتلاك، معتبرًا أن ذلك كان سر نجاحه فى أدائها.

وأضاف: «بعض الناس شتمونى بسبب كراهيتهم للشخصية التى أؤديها، وهذا فى رأيى دليل على النجاح، لأن الناس اهتمت بهذه الشخصية وكرهت أفعالها السلبية».

ورأى أن طاقم العمل بذل جهدًا كبيرًا من أجل خروج المسلسل بهذا الشكل، مشيدًا بأداء الفنانات سلوى عثمان وحنان سليمان وهنادى مهنا وجلا هشام.

وأضاف: «رغم التعب فى أداء الشخصيات الصعبة، فقد استمتعت بالعمل مع ناس فاهمة وذكية ومرحة، وكنت سعيدًا جدًا بالعمل مع هنادى مهنا».

وأعرب عن سعادته برد الفعل حول المسلسل ككل

أحمد كشك: نقابل أمثال «عصام»فى الشارع بكل أخطائه

أعرب الفنان أحمد كشك، الذى جسد شخصية «عصام» ضمن الحكاية، عن فخره وسعادته لكونه أحد أبطال «بدون ضمان»، مشيدًا بالمخرجة ياسمين أحمد كامل، التى وصفها بأنها «كلمة السر فى النجاح».

وأوضح: «هى شخص أمين ويصدق الممثل، ولم تتركنا لحظة، وأضافت لكل الممثلين فى العمل لأنها كانت تهتم بكل التفاصيل الكبيرة والصغيرة، وهو أمر ممتع ومهم لأى ممثل، لأنه يجعله يشعر بالأمان، خاصة أنها تعاملت مع الحكاية باعتبارها مشروعًا وليس مجرد (عمل وخلاص)».

وعن شخصيته فى العمل قال: «شخصية عصام شخصية حقيقية موجودة فى الشارع المصرى بكل أخطائه، فهو ذلك النوع من الرجال الذين يتطاولون على المرأة، ونحن نقدم هذا النموذج السلبى على الشاشة لتسليط الضوء عليه، وعلى كيفية التعامل معه من أجل إصلاح هذه الصورة».

وأعرب عن سعادته برد فعل الجمهور، سواء فى الشارع أو على منصات التواصل الاجتماعى، مضيفًا: «ما دمنا نقدم حكايات من داخل بيوت الناس سنصل إليهم بسهولة، والنجاح والتوفيق يكون من الله سبحانه وتعالى».

سلوى عثمان: قدمت مشكلات الحموات

ذكرت الفنانة سلوى عثمان، التى جسدت دور أم شخصية «شريف»، أن الحكاية ناقشت أمورًا تشغل بال كثيرين، خاصة فى الأسر التى لديها أبناء مقبلون على الزواج، واصفة العمل بأنه «مشروع مهم يؤديه شباب متميز، ويسلط الضوء على قضايا تهم المجتمع وينصح بكيفية التعامل معها».

وأشارت إلى أنها جسدت المشكلات التى تكون «الحماة» طرفًا فيها لإشعال الخلافات بين الزوجين، كما تناول العمل مسألة إصرار الأسر على المغالاة فى تكاليف الزواج ومشكلات قائمة المنقولات، وما يمثله ذلك من ضغط على الشباب.

وأشادت بالتعامل مع المخرجة ياسمين أحمد كامل، واصفة إياها بأنها واحدة من «أشطر المخرجين الذين تعاملت معهم»، خاصة فى مسألة اهتمامها بالتفاصيل، مضيفة: «الكواليس كانت جميلة، وكان الجميع يساعد بعضه من أجل خروج مشروع الحكاية على أكمل وجه».

أحمد بدير: رسالة لكل البيوت

رأى الفنان الكبير أحمد بدير أن حكاية «بدون ضمان» نجحت، لأن «اللى بيطلع من القلب بيوصل للقلب»، مشيرًا إلى أنه وافق على تجسيد شخصية الأب لأن العمل ككل يوصل رسالة مهمة لكل البيوت المصرية.

وقال «بدير»: «فوجئت بردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعى حول شخصيتى، فقد تصدرنا محركات البحث وأصبحنا تريند على فيسبوك وجوجل، وحققنا نجاحًا كبيرًا، وأرى أن السبب فى هذا النجاح هو الصدق».

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع المخرجة ياسمين أحمد، وقال: «أحب تشجيع الوجوه الشابة، وأستفيد من العمل مع الشباب، لأن أفكارهم جديدة ولديهم طاقة كبيرة ويحبون العمل».

ياسمين أحمد: تحذر من دفن الرأس فى الرمال

قالت المخرجة ياسمين أحمد كامل إن حكاية «بدون ضمان» هى التعاون الأول لها مع الفنانة هنادى مهنا. وأضافت: «اخترتها لتجسيد شخصية مريم لأننى تخيلتها حين قرأت الشخصية على الورق للمرة الأولى».

وواصلت: «أحببت جميع أفراد فريق العمل، وكان هناك تناغم وتفاهم كبير بيننا وروح التعاون كانت تسيطر على الكواليس، وهو ما ظهر بوضوح على الشاشة».

وأشارت إلى أن الهدف من الحكاية هو إيصال رسالة للناس عن كيفية التعامل مع المشكلات التى عرضتها الحكاية، بجانب إعلاء قيمة المواجهة والتحذير من الهروب ودفن الرأس فى الرمال.

واختتمت: «وضعت خبرتى كلها فى المسلسل، وصورت ٣٠ مشهدًا واقعيًا من أحداث شاهدتها بنفسى».

جلا هشام: كنت قلقانة من شر «هدير»

كشفت الفنانة جلا هشام عن أن مخرجة العمل ياسمين أحمد هى التى رشحتها لتجسيد شخصية «هدير»، شقيقة البطل، الفنان إسلام جمال، وابنة الفنانة سلوى عثمان، مضيفة: «كنت أشعر بالقلق حول ردود الأفعال المتوقعة، لأن الشخصية شريرة». ولفتت إلى أن الفنان آدم نبيل هو من دربها على تجسيد الشخصية، موضحة: «درسنا أبعاد الشخصية، ليكون هناك مبرر لهذا الكم من الشر».

وأضافت: «هدير شخصية حقودة وتجسيدها أمر مرهق، ومن هنا سعدت بردود أفعال الجمهور»، مشيرة إلى أن القصة واقعية لذلك أحبها الجمهور. وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع جميع أبطال العمل، وقالت: «هنادى أصبحت صديقة لى، وهى ممثلة شاطرة، والفنانة سلوى عثمان أم بجد، والمخرجة ياسمين طلعت مبدعة».

يوسف وجيه: القصة مشوقة وتعبر عن واقع الناس

كشف السيناريست يوسف وجيه عن أن عنوان «بدون ضمان» لم يكن الاسم الأساسى للحكاية، وكان الاسم الأول يعبر عن كثرة حالات الطلاق، إلا أنه بعد الانتهاء من كتابة المسلسل تذكر أنه لا يوجد ضمان نهائيًا لأى شىء فى حياة الإنسان خاصة فى العلاقات الزوجية، التى تكون على المحك دائمًا.

وعن رد فعل الجمهور، قال: «أثناء الكتابة كنت واثقًا أننى أكتب شيئًا واقعيًا جدًا، وحكاية مشوقة وممتعة، تعبر عن واقع الناس، والنجاح والتوفيق من الله، وتحمست للموضوع جدًا ووافقت لأنى اقتنعت بالفكرة».

حنان سليمان: ردود الأفعال فاجأتنى

أكدت الفنانة حنان سليمان أنها لم تتوقع رد فعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقالت: «أنا كنت بمثل عادى، وكنت حاسة إنه لسه عندى أفضل.. فعلًا مبسوطة برد فعل الناس غير المتوقع». وأضافت أن السبب وراء قبولها الانضمام لفريق عمل حكاية «بدون ضمان» هو الرسالة القوية التى يقدمها، إذ يناقش قضية اجتماعية مهمة تخص كل بيت مصرى.