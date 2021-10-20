محافظ دمياط تشارك في منتدى تكريم المتميزات في بورسعيد

شهدت د. منال عوض، محافظ دمياط، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فعاليات تكريم المتميزات من السيدات التكنوقراط بمحافظتى دمياط وبورسعيد الذى نظمه «منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا» الأربعاء، بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، حيث أقيمت الاحتفالية بحضور الإعلامية دينا عبد الفتاح مؤسس ورئيس المنتدى.

تأتي الاحتفالية فى إطار الخطة التوسعية للمنتدى؛ والتى بدأت بمحافظات البحيرة والفيوم وبنى سويف، حيث قام المنتدى بعقد فعاليات موسعة بالمحافظات سالفة الذكر لتعزيز جهود التمكين ومناهضة كافة أشكال التمييز وتكريم أكثر من 30 سيدة من السيدات الأكثر تأثيرًا.

وشملت قائمة السيدات المكرمات باحتفالية اليوم 20 سيدة، بواقع 10 سيدات عن محافظة دمياط، و10 سيدات عن محافظة بورسعيد، تم انتقاؤهُن واختيارهُن بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، وبالتنسيق الكامل مع المجلس القومي للمرأة، وجاء التصنيف وفقًا للمعايير التى أعدها منتدى الخمسين والمُرتكزة على مقاييس مهنية تعتمد على مدى إسهام السيدات المُكرمات في التأثير بالمحيط المجتمعي الخاص بهن، وتحقيقهن نجاحات استثنائية تمنح إلهامًا لغيرهن من السيدات الباحثات عن النجاح والريادة.

أعربت محافظ دمياط عن سعادتها للمشاركة في هذا الجمع الكريم للاحتفال بسيدات مصر الأعزاء من أبناء محافظتي دمياط وبورسعيد، تتويجًا لجهودهن باعتبارهن من النماذج النسائية المضيئة.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية قد نالت دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي 2017 عامًا للمرأة المصرية وكذا الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وإصدار حزمة من التشريعات التي وفرت لها المساواة والفرص المتكافئة على كافة الأصعدة.

أشارت إلى أن المرأة المصرية حصلت على مناصب متعددة لم تحصل عليها من قبل، فضلًا عن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان المصري، وغيرها من المناصب القيادية الهامة بمختلف مؤسسات الدولة، كما تخوض المرأة تجارب نضالية وتنموية كبرى لتثبت بحق جدارتها في تحدي الصعاب.

وتوجهت الدكتورة منال عوض بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الكبير لدور المرأة المصرية لتصل إلى ما وصلت إليه الآن على كافة المستويات، كما توجهت بالشكر الجزيل إلى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى و منتدى الخمسين لحرصهما الدائم على النهوض بالمرأة المصرية وابراز دورها الكبير بكافة المجالات كما وجهت التحية إلى اللواء عادل الغضبان على استضافة محافظة بورسعيد لهذا الحدث الهام.

من جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن فخره بالنماذج التي تم تكريمها ضمن فعاليات منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا"، مشيرًا إلى أن المرأة شريك أساسي في تنمية الوطن، موضحًا أن إيمان القيادة السياسية بدور المرأة أتاح لها مساحة كبيرة لتقلد مناصب هامة في الدولة كوزيرة وسفيرة وقاضية، هذا بالإضافة إلى دور المرأة الأساسي في المجتمع عبر العصور، وفي جميع المجالات، لبناء الدولة، ودعم جميع قضايا الوطن.

وقال محافظ بورسعيد إن المرأة هى النواة الأولى للأسرة المصرية والتى يقع على عاتقها مسؤولية تربية الأبناء وتربية أجيال قادرة على بناء الوطن وقيادة المستقبل، فالمرأة المصرية نموذج مشرف على المستوى المحلي والدولي وأثبتت كفاءة عالية فى كل الأدوار التي تتقلدها، مثنيًا على دور المجتمع المدني كشريك للدولة في دعم المرأة ومساندتها وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا.

وأكد أهمية التوعية بدور المرأة فى المجتمع، وتنمية الدور المجتمعي لها، من خلال العديد من الندوات والمؤتمرات التي تدعم المرأة، منوهًا إلى أن الوقت الحالي يشهد زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة، ومصر كانت من أوائل الدول التي آمنت بدور المرأة المشاركة فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة، والتي ارتكزت على اعتبار المرأة شريكًا رئيسًا في الجهود التنموية للدولة.