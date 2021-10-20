جومانا مراد تثير الجدل بمهرجان الجونة: «هوت شورت» السبب

أثارت الفنانة السورية جومانا مراد، الجدل بسبب السيشن الخاص بها على خلفية فعاليات مهرجان الجونة، وارتدت جومانا هوت شورت من خامة الجينز، إضافة إلى قميص أبيض مكشوف البطن، حيث اعتبرها البعض إطلالة جريئة.

ونسقت مع الإطلالة الجريئة "كوتشي" أبيض بالإضافة إلى مكياج بسيط تماشي بشكل كبير مع الإطلالة المميزة.

جومانا مراد

وواجهت جومانا مراد خلال الفترة الماضية مواقف حزينة، حيث توفى والد زوجها الدكتور ربيع بسيسو، وأعلنت جومانا مراد عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة وراضية وصابرة ومحتسبة ننعى فقيدنا الغالي عميد المحامين العرب المستشار أسامة توفيق بسيسو رحمة الله عليه، والد زوجي الدكتور ربيع أسامة بسيسو، سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا ويربط على قلوبنا ويقوي إيماننا ويجيرنا في مصابنا».

وفاة ابنة جومانا مراد.. أبرز الأحداث للفنانة السورية

كما أعلنت الفنانة جومانا مراد مارس الماضي، وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وكتبت جومانا مراد، عبر حسابها الشخصي بـ«إنستجرام»، قائلة: «الحمدلله على كل حال.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي».

تشهد فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، العديد من الأحداث والأفلام الهامة، فاليوم يضم اثنين من الأفلام الهامة المخصص لهما فعاليات السجادة الحمراء، والتي متوقع أن يتواجد بها العديد من نجوم الجونة، الأول هو فيلم كوستا برافا والثاني هو البحر أمامكم.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.