رئيس مصلحة الجمارك يشارك فى منتدى الجمارك الدولي 2021 بموسكو

وصل إلى موسكو مساء الثلاثاء، الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، على رأس وفد مصلحة الجمارك المصرية لحضور منتدى الجمارك الدولي لعام 2021 وبحث التعاون المشترك بين الجمارك المصرية والروسية .

ومن المقرر أن يشارك الوفد المصرى خلال الزيارة فى أعمال منتدى الجمارك الدولى وجلسات اللجنة الجمركية الروسية المصرية المشتركة والتي بدأت اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 وتستمر لمدة 3 أيام بهدف تعزيز وتفعيل آفاق التعاون بين الإدارات الجمركية فى مصر وروسيا .

كما ينتظر خلال الزيارة توقيع خطة للتعاون بين مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية الاتحادية ومصلحة الجمارك المصرية حول مكافحة المخالفات الجمركية للأعوام 2022 -2024 .