موعد ختام مهرجان الجونة السينمائى 2021

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي والذي انطلقت فعالياته يوم 14 أكتوبر الجاري وشهدت الدورة الحالية العديد من الأحداث التي أثارت الجدل والرأي العام بدءا من حفل الافتتاح مرورا بفعاليات المهرجان وعروض الأفلام.

موعد ختام مهرجان الجونة السينمائي 2021

ومن المقرر أن يسدل الستار على فعاليات المهرجان يوم الجمعة المقبل الموافق 22 أكتوبر في تمام الساعة العاشرة مساء، ومن المقرر أن تقدم حفل الختام الإعلامية ناردين فرج وينقل الحدث الراعي الإعلامي للمهرجان قناة “ON” الفضائية على الهواء مباشرة.

جوائز مسابقات الأفلام المشاركة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي:

جائزة الإبداع وحصل عليها النجم أحمد السقا في حفل الافتتاح جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تنقسم إلى:

جائزة نجمة الجونة الذهبية وهي نجمة الجونة وشهادة و50000 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة الفضية وهي نجمة الجونة وشهادة و25000 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة البرونزية وهي نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل وهي نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي.

يتم اقتسام الجائزة النقدية بالتساوي بين المخرج والمنتج الرئيسي للفيلم الفائز بالجائزة.

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل وهي نجمة الجونة وشهادة.

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة وهي نجمة الجونة وشهادة.

لأول مرة جائزة جديدة وهي نجمة "الجونة الخضراء": المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة وهي عبارة عن شهادة وجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة الطويلة تنقسم إلى:

جائزة نجمة الجونة الذهبية وهي نجمة الجونة شهادة و30000 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة الفضية وهي نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة البرونزية وهي نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل وهي نجمة الجونة وشهادة و10000 دولار أمريكي.

جوائز مسابقة الفيلم القصير وتنقسم إلى:

جائزة نجمة الجونة الذهبية وهي نجمة الجونة وشهادة و15000 أمريكي.

جائزة نجمة الجونة الفضية وهي نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة البرونزية وهي نجمة الجونة وشهادة و4000 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير وهي نجمة الجونة وشهادة و5000 دولار أمريكي.

يتم تسليم الجائزة النقدية لمخرج الفيلم الفائز بالجائزة.

جائزة سينما من أجل الإنسانية ويمنحها جمهور المهرجان لفيلم يهتم بالقضايا الإنسانية وهي نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي.

جائزة خالد بشارة

تهدف جائزة خالد بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة إلى دعم والاعتراف بالمواهب الصاعدة وتقدم جائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

جائزة منصة الجونة السينمائية

وهي شهادة منصة الجونة السينمائية وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لكل واحد منهما وتقدم بعض الجوائز الإضافية العينية والمالية من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية.

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة

أقيم حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي يوم 14 أكتوبر الماضي وتم خلال الحفل تكريم الفنان أحمد السقا على مجمل أعماله التي قدم فيها عددا كبيرا من الأفلام، وقدم الفنان محمد رمضان وريدوان أغنية حفل الافتتاح باسم “جو البنات” وتواجد عدد كبير من النجوم خلال حفل الافتتاح والفعاليات وعرض خلال الدورة عدد من الأفلام التي تعرض للمرة الأولى، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الهامة بالدورة الجديدة وأذيع الحفل على شاشة قنوات أون الفضائية.