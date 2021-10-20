تفاصيل الندوة التثقيفية التي عقدتها «العامة للبترول»

اجتمع محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع اللجان النقابية لشركات قطاع البترول الاستثمارية، بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول الجديد.

واستهل جبران، الاجتماع بالترحيب بالحضور من الزملاء نقابيين شركات القطاع الاستثماري لقطاع البترول، و تم عرض فيلم تسجيلي عن انتصارات أكتوبر المجيدة و إنجازات الرئيس، مشيداً بمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ 30 يونيو 2013 م، حتى الآن في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها، كما نجح فى إحداث نهضة اقتصادية كبرى، وتنفيذ عملية إصلاح اقتصادى شامل في مختلف القطاعات، من أجل بناء وطن يتسع للجميع بكل القوى الفاعلة فيه وبناء مصر المستقبل من مؤسسات مستقلة ومشروعات قومية مثل حياة كريمة، وغيرها من أجل رفعة الوطن والمواطن.

وأكد جبران، الدور الهام الذي يجب أن تلعبه اللجان النقابية بالشركات الاستثماري، في مناقشة مشاكل العاملين في القطاع، و وضع الخطط و المقترحات لحلول تلك المشاكل، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة انعقاد دورية للجان على أن تشمل تلك الخطة زيارات دورية لشركات القطاع، لتحقيق التواصل المطلوب مع إدارات الشركات و العاملين بها والتي من شأنها تقريب وجهات النظر و تحقيق تفاوض بناء مع إدارات الشركات يعود بالنفع على العاملين و يحقق مطالبهم المشروعة، بالإضافة إلى تجنب الخلافات الداخلية بين النقابيين.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من متطلبات النقابيين للعاملين بشركات البترول، ومنها التسويات، وصندوق الإسكان لبعض الشركات، و المعاش التكميلي، و ترقيات العاملين.

وأكد أحمد السروجي أمين عام النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن النقابي يحمل أمانة وهو صاحب رسالة فلابد، منا جميعآ العمل علي توصيل الامانة وهي مطالب العاملين داخل شركتة، ولابد من المصداقية مع العامل الذي هو صاحب الفضل على النقابي الذي اتى به الي هذا المكان ، مؤكدا علي ان النقابي الصادق مع زملائه سيكمل مشوارة النقابي قي خدمة شركتة والعاملين بها.

وأكدت عايدة محى الدين نائب رئيس النقابة لشئون المرأة، أهمية المرأة النقابية ودورها الفعال داخل المؤسسات والشركات بالقطاع، لخدمة زملائها، مشيرتاً انها لاتقل كفاءة عن الرجل في خدمة الزملاء، تأكيدا لقرارات عبد الفتاح السيسى بأهمية المرأة ومشاركتها في المجتمع.

كما استمع المجلـس التنفيذي للنقابة العامة لبعض التساؤلات من النقابين، حول مشاكل العمال، ومتطلباتهم المشروعة، وقام بالإجابة عليها.