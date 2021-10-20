الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان يؤكد أهمية استثنائه من ضوابط قانون قيصر فى استيراد الغاز والكهرباء عبر سوريا

نبيه بري
نبيه بري

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أهمية قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في عملية استيراد الغاز والكهرباء إلى الأراضي اللبنانية عبر سوريا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الوسيط الأمريكي الجديد في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين والوفد المرافق بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا.

ويعد قانون قيصر أحد العراقيل أمام لبنان في عملية استيراد الكهرباء والغاز عبر الأراضي السورية، حيث إن القانون الذي أقرته الولايات المتحدة العام الماضي يفرض عقوبات على كل من يتعامل مع النظام السوري.

وتناول بري، خلال اللقاء، العديد من الملفات وخصوصًا ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان واسرائيل، حيث أكد على اتفاق الإطار الذي أُعلن في أكتوبر من العام الماضي.

وأشار رئيس المجلس إلى وجود فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة (جنوبي لبنان) مع المساعي الأمريكية الجديدة التي تبذل في هذا الإطار.

وأكدت رئاسة مجلس النواب اللبناني أن الموفد الأمريكي عكس لرئيس مجلس النواب نبيه بري أجواء تفاؤلية بالتقدم إيجابًا حول الموضوعات التي طرحت خلال اللقاء اليوم.

رئيس مجلس النواب اللبناني سوريا لبنان الأراضي اللبنانية استيراد الغاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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