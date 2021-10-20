بحضور علماء الدين.. نقابة الأشراف تحتفل بالمولد النبوى الشريف

تنظم نقابة الأشراف احتفالية اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحضور السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وذلك بمقر النقابة بصالح سالم.

ومن المقرر أن يشارك في الحفل، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والداعية الحبيب علي الجفري، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وزعيم الأغلبية، وبعض الوزراء والشخصيات العامة، ويقدمه الدكتور حسن مدني، الرئيس السابق لإذاعة القرآن الكريم.

ويتضمن الحفل، كلمات لنقيب الأشراف، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم، وعرض فيلم تسجيلي يعرض للمرة الأولى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعرض صور لمصور المدينة المنورة "خالد خضر"، ويختتم الحفل، المنشد محمود هلال، بالتعاون مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو نادر عبدالله.

كان السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحلول شهر ربيع الأول، شهر ميلاد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

وقدم نقيب الأشراف التهنئة للأمتين العربية والإسلامية والشعب المصري بمناسبة ذكرى حلول شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال نقيب الأشراف، إن شهر ربيع الأول شهد حدثًا عظيمًا هو ميلاد النبي– صلى الله عليه وسلم– الذى أرسله المولى– عز وجل– رحمة للعالمين، مشيرًا إلى أن شهر ميلاد "سيد الخلق" يمثل حلقة الوصل في إضاءة الأرض بنور السماء، يحتفل به قرابة مليار وثلث المليار في مشارق الأرض ومغاربها، تستوجب الاحترام والتوقير في كل عصر وقبيل.

وأشار نقيب الأشراف، إلى أنه يجب في هذه المناسبة الطيبة الاقتداء بالنبي الكريم، واستلهام الدروس والمعانى الإنسانية التى جسدتها سيرته النبوية الشريفة.

ودعا نقيب الأشراف المولى– عز وجل– أن يعيد هذه الأيام على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يوفق قادتها ورؤساءها إلى ما فيه الخير.