الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أقوال المجنى عليه في اتهام مديرة إدارة الصيدلة بطلب رشوة مقابل ترخيص صيدلية

المتهمة
المتهمة

حصلت "الدستور" على أقوال المجني عليه في اتهام  مديرة إدارة الصيدلة لمنطقة طرة الطبية بطلب رشوة منه مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة صيدلية.

جاء بأقوال " أ.ع" السن ۳۵، يعمل صيدلي حر، أنه أثناء إنهائه إجراءات استصدار رخصة الصيدلية الكائنة في  شارع كورنيش النيل بمنطقة طرة الأسمنت – بصفته وكيلا عن صيدلي آخر - بإدارة الصيدلة التابعة لمنطقة طرة الطبية تعرف على المتهمة- مديرة إدارة الصيدلة بمنطقة طرة الطبية المختصة بإنهاء إجراءات إصدار رخص الصيدليات.
واضاف انه وفي ٢٠٢١/۳/۱۰ عقب إجراءها للمعاينة النهائية على الحانوت مقر الصيدلية طلبت منه - هاتفيأ خمسة وثلاثون ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهائها إجراءات إصدار رخصة الصيدلية، بأن تقوم بإرسال نموذج الرخصة إلى مدير المنطقة الطبية ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة لاعتمادها ثم تسليمها اليه من الإدارة رئاستها.

وأشار إلى أنه تظاهر بالقبول وأبلغ عضو الرقابة الادارية الذي طلب منه مجاراتها.

وأوضح انه فى 21 مارس 2021 أرسلت إليه عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "الواتس أب" صورة من رخصة الصيدلية موقعة منها لإعلامه بإنهائها العمل مقابل الرشوة، لحثه على تجهيز مبلغ الرشوة.
وفي ۲۰۲۱/۳/۲۰ هاتفها فأعلمته بإنهائها إجراءات إصدار رخصة الصيدلية وأعادت طلبهالمبلغ الرشوة أنف البيان مقابل إنهاءها إجراءات إصدار تلك الرخصة، فأبلغها بان مبلغ الرشوة غير متوفر لديه في الوقت الحالى ، فأمهلته إلى يوم ۲۰۲۱/۳/۲۹ كآخر موعد لأخذها مبلغ الرشوة.

وأنهى أنه في ۲۰۲۱/۳/۲۸ هاتفها فاعلمها بتدبيره مبلغ الرشوة فاتفقت معه علی مقابلته في اليوم التالي لأخذه، ونفاذا لإتفقاهما تقابلا في اليوم التالي بمقر عملها- بعد تجهيزه فنيأ- فسلمته الرخصة – مقابل الرشوة - وإصطحبته إلى سيارته حيث استقلتها رفقته وأن ذاك أخذت منه مبلغ الرشوة فقام عضو الرقابة الادارية بضبطها.

كانت أحالت النيابة العامة، مديرة إدارة الصيدلة لمنطقة طرة الطبية للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة صيدلية.

وكشف قرار إحالة المتهمة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن النيابة العامة تتهم "م.ع"، 39 سنة، مديرة إدارة الصيدلة بمنطقة طرة الطبية لأنها في الفترة من 10 حتى 21 مارس 2021، بدائرة قسم شرطة المعادى، محافظة القاهرة، بصفتها موظفة عمومية الصيدلة التابعة لمنطقة طره الطبية طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها ، بان طلبت وأخذت من "ا.ع"، 35 ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة الصيدلية الكائنة شارع كورنيش النيل بمنطقة طرة الأسمنت.

أقوال المجني عليه اتهام مديرة إدارة الصيدلة رشوة رخصة صيدلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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