بني سويف تبحث إمكانية تنفيذ مبادرة «مجتمعي تك»

التقى د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف الدكتور محمد عزام، الأمين العام المساعد للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية؛ لبحث إمكانية وسبل تنفيذ مبادرة "مجتمعي تك" بالمحافظة ضمن الجهود المتواصلة لتحسين الخدمات الجماهيرية.

جاء ذلك بحضور د. راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية واستاذ الاعلام التربوي، والدكتور محمد خليف عضو مجلس امناء المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستشاري التحول الرقمي والأستاذة دعاء رزق مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بالمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.

وأكد المحافظ دعم المحافظة لكافة الجهود التي تستهدف الدفع برؤية وخطط الدولة المصرية في سبيل التحول الرقمي ودعم استخدام التكنولوجيا في خدمة المجتمع ، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

أشار محافظ بني سويف إلى الإستراتجية التنموية العامة التي أطلقتها المحافظة ، والتي تحتوي على رؤى وخطط ومشروعات مدروسة للدفع بـ 6 قطاعات اقتصادية ، من بينهم تكنولوجيا الاتصالات ، مشيرا إلى بعض الخطوات العملية في هذا المجال والتي ستسفر عن مشروعات داعمة لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي

أكد المحافظ أهمية وضع الآليات والتصور العملي والاستفادة من تحقيق التكامل بين كافة الوزارات والجهات المعنية ودعم أوجه الشراكة الممكنة مع القطاع الخاص ، وذلك لتنفيذ خطوات عملية نحو أهداف المبادرة التي تعتبر من المبادرات المميزة النوعية ، والتي تتسق مع أهداف الخطة التنموية للمحافظة.