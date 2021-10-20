الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«مفيش راجل في حياة سمية».. أيهما أفضل العزوبية أم الزوج؟

سمية الخشاب
سمية الخشاب

أثارت سمية الخشاب الجدل بعد تصريحها خلال أحد المقابلات التلفزيونية خلال فعاليات مهرجان الجونة السنيمائي 2021.

قالت سمية إن السبب في تألقها وجمالها هو أن حياتها خالية من الرجال، في إشارة منها إلى أن الزواج والحب خطر يهدد جمال المرأة:« أنا حلوة علشان مفيش راجل في حياتي وقريبا هغني راب».

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع التصريح، حيث وصفه البعض بالجرئ، الأمر الذي جعلها تتصدر مواقع البحث الاجتماعي.

رقصة على الريد كاربت برفقة نمبر وان

وأثارت النجمة سمية الخشاب، الجدل برقصة مع الفنان محمد رمضان، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث نشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو الرقصة، حيث ظهرت سمية الخشاب في الفيديو بفستان أسود اللون وهي ترقص وتتمايل على أنغام الموسيقى فيما شاركها محمد رمضان الرقص، لينشغل لاحقاً بأخذ الصور التذكارية مع بعض الحاضرين.

وأشعلت الفنانة سمية الخشاب الريد كاربت خلال حفل الافتتاح برقصة، حيث أكدت أن الرقص على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة له مذاق آخر، كما أنها كانت حديث رواد مواقع التواصل خلال الفعاليات، بسبب فساتينها التي أتسمت بالجراءة بعض الشئ.

دراسة: العزوبية تجعلك أكثر سعادة من الارتباط

كشفت دراسة نشرها موقع "ويب ميد" الطبي، أن العزوبية من الأمور التي تساهم في زيادة هرمون السعادة بالجسم.

أشار الباحثون إلى أن الارتباط يساعد في زيادة الانفعالات والمشاكل، الأمر الذي يؤثر على الحالة المزاجية وقل السعادة في الحياة الزوجية.

وكشفت الدراسة أن الأشخاص العازبين قادرون على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم دون أن يتأثروا بقرارات الآخرين، على عكس ما يحدث بين الأشخاص المرتبطين بعلاقات عاطفية.

أضاف الباحثون أن الأشخاص الذين لم يسبق لهم الزواج، ملتزمون بصورة أكبر بتمارينهم الرياضية، الأمر الذي يساهم في تحسين الحالة الصحية والنفسية.

محمد رمضان سمية الخشاب السجادة الحمراء مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة بوسي شلبي

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