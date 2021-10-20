«القومى للسينما» يعرض 6 أفلام بنادى سينما المرأة (صور)

يواصل نادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز فعالياته بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وتم خلال الفعالية عرض مجموعة من الأفلام وهي فيلم" المرسال اللى بعته"، و فيلم" خيوط لم تزهر بعد" ، و فيلم "مصرية" اخراج اسماء جمال ، و فيلم "جوة السكون" ، وفيلم" الهام" اخراج "احمد عبد العليم"، وفيلم "يوم من حياتى" إخراج عمر اشرف.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها كل من الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على"، والناقد السينمائي "إسلام أحمد علي" حيث تمت مناقشة الأفلام مع صناعه والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وإدارة الناقدة "شاهندة محمد علي" .