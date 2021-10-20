الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حادث مروع على الطريق الدائرى الأوسطى.. 4 وفيات و12 مصابًا

جريدة الدستور

شهد الطريق الأوسطي، مساء اليوم الأربعاء، حادث تصادم مروعًا وقع أعلى الطريق، بالقرب من المخرج المؤدي لمنطقة حدائق حلوان جنوبي القاهرة، وأدى حادث الطريق الدائري الأوسطي اليوم، لوفاة 3 أشخاص فى مكان الحادث، بينما لحق بهم رابع، كانت حالته خطيرة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه.

الحادث كان عبارة عن تصادم بين سيارتين ملاكي وسيارة نقل ثقيل محملة بمواد مشتعلة، وأدى الحادث لاشتعال النيران فى إحدى السيارات الملاكي، ومصرع مستقليها، فضلًا عن تهشم عدد من السيارات بإجمالي 4 سيارات، وإصابة 12 مواطنًا آخرين، كما تعطلت الحركة المرورية أعلى الطريق. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

النيابة تحيل لص «هاتف البث المباشر» للمحاكمة العاجلة

ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الأوسطى لـ19 قتيلًا

«أمطار حتى السبت».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

نقل بشرى ومحمد مكاوى لمستشفى الجونة بعد تعرضهما لحادث

«مكنتش أعرف بالبث».. اعترافات المتهم الثانى فى واقعة سرقة صحفى الدائرى

«الوطنية للإعلام» توضح حقيقة التسوية الوظيفية لعدد من العاملين بها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: تفاجأت بضغط إدارة بايدن لتخفيض بناء المستوطنات فى الضفة

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

الرئيس اللبنانى يبحث ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل