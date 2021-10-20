حادث مروع على الطريق الدائرى الأوسطى.. 4 وفيات و12 مصابًا

شهد الطريق الأوسطي، مساء اليوم الأربعاء، حادث تصادم مروعًا وقع أعلى الطريق، بالقرب من المخرج المؤدي لمنطقة حدائق حلوان جنوبي القاهرة، وأدى حادث الطريق الدائري الأوسطي اليوم، لوفاة 3 أشخاص فى مكان الحادث، بينما لحق بهم رابع، كانت حالته خطيرة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه.

الحادث كان عبارة عن تصادم بين سيارتين ملاكي وسيارة نقل ثقيل محملة بمواد مشتعلة، وأدى الحادث لاشتعال النيران فى إحدى السيارات الملاكي، ومصرع مستقليها، فضلًا عن تهشم عدد من السيارات بإجمالي 4 سيارات، وإصابة 12 مواطنًا آخرين، كما تعطلت الحركة المرورية أعلى الطريق.