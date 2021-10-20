خبير اقتصادى يوضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب

مع ارتفاع سعر الذهب وانخفاضه بشكل مستمر، وحدوث حالة من الذبذبة في أسعاره، ترجع كل هذه التقلبات إلى البورصة العالمية وليست مرتبطة بالسوق المحلية.

تواصل "الدستور" مع وائل النحاس الخبير الاقتصادي لمعرفة التغيرات المستمرة التي تحدث في أسعار الذهب، هل يوجد أي ارتفاع خلال الفترة القادمة أم لا؟ وهل الأسواق العالمية تؤثر بشكل كبير عليه أم لا؟ وما أسباب ارتفاعه وانخفاضه خلال تلك الفترة؟.

قال الخبير الاقتصادي، إن التقلبات الموجودة في أسعار الذهب نتيجة إلى تقلبات الأسعار العالمية والبورصة، والسوق المصرية تابعة للبورصة والأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار.

ولفت النحاس إلى أن السوق المحلية مرتبطة بسعر صرف الدولار، وهناك سببان أساسيان في ارتفاع سعر الذهب الأول بسبب الأسعار العالمية والثاني مرتبط بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف النحاس أن هذه الفترة تشهد الأسواق العالمية نوع من أنواع الذبذبة في الأسعار، قائلًا: " على مدار اليوم نشاهد أكثر من سعر في نفس الجلسة".

وأوضح خلال حديثه أن تجار الذهب ليس لهم أي تدخل في الزيادة والنقصان المستمر خلال تلك الفترة، غير مصنعيتهم فقط.

وأردف: "أنا شايف الذهب الفترة دي وسيلة آمنة وقيمة في الفترة الحالية بعيدًا عن المخاطرات الموجودة داخل الأسواق العالمية، وارتفاعات البورصة وانخفاضها، وزيادة أسعار البترول، وذبذبة في العملة الإلكترونية، كل ذلك سوف يؤثر على الذهب بشكل كبير".

وأشار الى أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة للتعويض، لكن السوق المحلية تابعة للسوق العالمية فقط بالنسبة للزيادة والنقصان، موضحًا أن أسعار الذهب اليوم كالتالي: عيار 18 يسجل 669 جنيهًا للجرام، وعيار 21 يسجل 780 جنيهًا للجرام، وعيار 24 يسجل 891 جنيهًا للجرام، بالإضافة إلى أن الجنيه الذهب يصل إلى 6240 جنيهًا.