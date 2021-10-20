مباحث الجيزة تستمع لشهود العيان فى حادث الطريق الأوسطى

واصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جهودهم لإجراء التحريات اللازمة حول حادث مصرع 19 شخصا في تصادم سيارة نقل ثقيل بميكروباص بالطريق الدائري الأوسطي.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان حول حادث نتج عنه مصرع 19 شخصا إثر حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطي في الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر وصولا إلى الفيوم، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان وتم نقلهم إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الأوسطي بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين مصرع 19 شخصا من ركاب سيارة ميكروباص بعدما عبرت تريلا الطريق المقابل، وأسفر الحادث عن مصرع مستقلي الميكروباص.