«تشرب الوقت سادة».. ديوان جديد للشاعر محمد ربيع حماد

كرم هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، الفائزين فى المسابقة الأدبية المركزية لعام 2020-2021 التي نظمتها الإدارة في مجالات الإبداع والنقد والدراسات بمسرح قصر السينما بجاردن سيتي.

وصدر "تشرب الوقت سادة" للشاعر محمد ربيع حماد، وهو الديوان الحاصل على المركز الأول فرع شعر الفصحى في المسابقة المركزية لهيئة قصور الثقافة.

يقول ربيع حماد، لـ"الدستور": "قسّمت ديواني إلى 7 فصول بعناوين فرعية وأنحزت للفكرة والموضوع والأثر الممتد للنص على حساب اللفظ الغريب الموحش وأصبح رأس مالي البساطة بلغة أصيلة وفكرة مغايرة تترك معالجتها أثرًا في نفس المتلقي، وأرى القيمة في الجديد المغاير، الذي يقع في قلب القارئ أو السامع ويرى نفسه بين سطور قصائدي، وباعتقادي أن قرار لجنة التحكيم على اختلاف ذوقها قد لمس ذلك الاختلاف.

يؤكد ربيع أن مدار هذه التجربة الأولى في غالبيتها ذاتي، انطلق منه إلى آفاق رحبة تتمتهى معها النفس والجمع بين المعنوي والحسي في مقطوعات شعرية مغلفة ببساطة اللغة دون تعقيد مع عمق الفكرة والصورة والأثر المتروك في النفس.

ويلفت حماد إلى أنه "كان لديه مصادر التلقي الروحي والنفسي عبر البيئات الثلاث التي تنقلت بينها الريف والبحر الساحل، والمدينة، ومن هنا محيت أمام قصيدتي كل الحدود، لم يخب يوما ذلك الشعور الذي يجدد بنوتي للطبيعة.

يختم حماد حديثه: "بلاغة الخطاب القرآني، يليه دراسة الشعر العربي والتشبع بنماذج من كل العصوره بحكم دراستي في قسم اللغة العربية، تيمت بهذا الشئ الخرافي الذي أحكم قبضته على كياني ذلك هو الشعر، فقد خالطت ذائقتي كل مدارس الشعر والأصوات الكلاسيكية المحضة أو الممهورة بصبغة حداثية، أو أنماط التجديدـ حتى تبلورت القصيدة بالنثر في الغرب، ثم انتقلت إلينا بكل مرونة، لأننا أمة عظيمة منفتحة، على الثقافات، واستطاعت هضم الحداثة في شتى الفروع، من أهم الشعراء بودلير، رامبو، اليوت، ريتسوس، أمل دنقل، السياب، درويش، أنسي الحاج، رياض الصالح حسين، محمد الماغوط، وديع سعادة، عيد صالح، محمد عيد إبراهيم، رفعت سلام، وغيرهم من الأجيال المتعاقبة على القصيدة الحديثة.