من الحاج متولي للتريندات.. محطات من حياة سمية الخشاب في عيد ميلادها

يصادف اليوم ميلاد الفنانة سمية الخشاب التي أثارت الجدل الفترة السابقة ومازلت في مرمى التريند، خاصة بعد انفصالها عن الفنان أحمد سعد، وترصد"الدستور" أبرز المحطات في حياة سمية الخشاب.

- اسمها بالكامل سمية سعيد السيد فتيحه

- ولدت في الإسكندرية في 20 أكتوبر 1966

- تخرجت في كلية التجارة جامعة الاسكندرية عام 1997 وعملت في مجال السياحة والبنوك

- درست الموسيقى ووقع عليها الاختيار للتمثيل فبدأت بأدوار صغيرة في"الحساب" ، و" اللعب في المضمون "، وحضرة المحترم عن قصة لأديب نوبل نجيب محفوظ.

- كان مسلسل الحاج متولي مع الفنان نور الشريف انطلاقة سمية الخشاب، إذ لاقى شهرة واسعة

-في 2006 شاركت في مسلسل خيانة مشروعة وبعدها الريس عمر حرب وحين ميسرة، وحققت نجاح في مسلسل كيد النسا

- تزوجت سمية الخشاب للمرة الأولى زواجا تقليديا قبل دخولها عالم الفن عندما كانت تبلغ من العمر 23 عاما، ولرفض زوجها دخولها الفن قررت الانفصال

- وفي 2014 تزوجت سرا وانفصلت ووقتها صرحت انه رجل أعمال عربي

- تزوجت من الفنان أحمد سعد وحدث الانفصال وأثار انفصالهم الجدل على السوشيال ميديا بعدما صرحت بأنه تسبب في انها فقدت الطحال بسبب هذه الزيجة، ورفعت قضية طلاق للضرر، مؤكّدة أنّها هي التي أخذت القرار.