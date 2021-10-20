مستشار النمسا يبحث مع حكام الولايات تدابير مواجهة ارتفاع الإصابات بكورونا

دعا المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرج، اليوم الأربعاء، إلى اجتماع عاجل مع حكام الولايات الفيدرالية بعد غد الجمعة، لبحث التدابير اللازمة لمواجهة الارتفاع الحاد في الإصابات الجديدة بكورونا.

وقال شالينبرج - عقب الاجتماع اليوم مع رئيس مؤتمر المحافظين وحاكم ولاية تيرول جونثر بلاتر - إن هناك قلقا بشأن عودة الإصابات بكورونا للارتفاع، موضحا أنه اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل سيتم تطبيق قاعدة "جي 3" في أماكن العمل والتي تشمل ضرورة تلقي اللقاح أو الاختبار الطبي أو التعافي من الفيروس، مناشدا السكان بسرعة تلقى اللقاح للسيطرة على الوباء.

على جانب آخر.. ذكرت وزارة الصحة النمساوية اليوم أنه تم تسجيل 3727 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات 783 ألفا و996 حالة، تعافى منها 748 ألفا و250 حالة، بينما توفى 11 ألفا و209 حالات.

إصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

يأتي ذلك فيما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

إرشادات "الصحة العالمية"

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قِبَل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت "الصحة العالمية"، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، في العديد من دول الشرق الأوسط، قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.