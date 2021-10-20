بعد تعرضه لحادث برفقة بشرى.. مَن هو الفنان محمد مكاوى؟

تعرضت الفنانة بشرى لحادث أثناء تصويرها إحدى حلقات برنامج “سوشيال ميديا” برفقة الفنان ومقدم البرامج محمد مكاوي، وتم نقلهما إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الأولية للاطمئنان عليهما.

وفي سياق ذلك نستعرض أبرز المعلومات عن الفنان محمد مكاوي وهي كالآتي:

الفنان محمد مكاوي من مواليد 1984.

دخل إلى عالم الفن في عام 2018.

صاحب تريند بكلمك مش بترد.

شارك في تقديم برنامج المهيسون.

أولى تجاربه الفنية كانت من خلال فيلم الكويسين.

كما شارك في عدة أعمال أخرى تلفزيونية من بينها: مسلسلات (بلا دليل، وحكايات بنات 4، وحلوة الدنيا سكر.