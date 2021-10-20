«مكنتش أعرف بالبث».. اعترافات المتهم الثانى فى واقعة سرقة صحفى الدائرى

أدلى "خ.ح"، 34 سنة، تاجر، المتهم الثاني في واقعة سرقة هاتف أحد الصحفيين خلال تقديم بث مباشر أعلى الطريق الدائرى، بأنه تربطه علاقة صداقة بالمتهم الذي حضر إليه وعرض عليه الهاتف للبيع وبالفعل تحصل عليه مع علمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة.

وتابع المتهم خلال التحقيقات أنه لم يكن يعلم بأن تفاصيل الواقعة تمت على الهواء عبر اللايف المقدم على صفحات الجريدة قائلًا: "لو كنت أعرف أن الموضوع انتشر على الفيس وأن المتهم اتصور لايف مكنتش أخدته منه".

وبعرض المتهمين على نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أمرت بحبس "ع.م"، 20 سنة، عاطل، مقيم بكوم أشفين دائرة مركز شرطة قليوب، و"خ. ح"، 34 سنة، تاجر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما هاتف محمول من صحفى اليوم السابع، أثناء عمل بث مباشر أعلى الطريق الدائرى لتغطية وجود هزة أرضية شهدتها محافظات القاهرة الكبرى، كما أحالت النيابة بالقليوبية المتهمين بالقضية للمحاكمة العاجلة.

وأسفرت جهود أجهزة الداخلية عن كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص "مجهول" يستقل دراجة نارية بخطف هاتف محمول من مراسل إحدى الصحف حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفـرار.

وتمكن فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب).

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (تاجر - مقيم بدائرة المركز)، أمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.